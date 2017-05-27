Данни хочет остаться в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Данни выразил надежду, что петербургский клуб продлит с ним соглашение, которое истекает 30 июня 2017 года. По словам 33-летнего португальца, его все устраивает в Санкт-Петербурге.

«Сейчас я нахожусь в режиме ожидания. Жду предложения от клуба. Конечно, хочу остаться в Санкт-Петербурге, в «Зените». Мне здесь все нравится и все устраивает», – сказал Данни.

Напомним, Данни выступает за «Зенит» с 2008 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ 12 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.