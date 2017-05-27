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Данни хочет остаться в «Зените»

27 мая 2017, 20:03
37

Полузащитник «Зенита» Данни выразил надежду, что петербургский клуб продлит с ним соглашение, которое истекает 30 июня 2017 года. По словам 33-летнего португальца, его все устраивает в Санкт-Петербурге.

«Сейчас я нахожусь в режиме ожидания. Жду предложения от клуба. Конечно, хочу остаться в Санкт-Петербурге, в «Зените». Мне здесь все нравится и все устраивает», – сказал Данни.

Напомним, Данни выступает за «Зенит» с 2008 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых в РФПЛ 12 матчей, в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (37)
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la verdad
1495905245
Опять контракт клянчить будет...
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Путник 13
1495905412
Надо оставлять ..нужный игрок и замечательный человек..
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la verdad
1495908893
Данни тормозит игру Зенита, часто теряет мяч и лупит в небеса. За 12 игр сделал одну!!! голевую передачу. Есть Шатов, который играя в центре выглядит лучше Данни. Каким бы "хорошим человеком" ни был Мигель - такой позиции на поле нет.
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DIDI 23
1495909986
Данни уже пустил корни в Ленинграде. Куда ему уезжать? Продлите контракт игроку. Не портите жизнь человеку.
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Zenit2312
1495910700
По любому надо оставаться! Есть хорошая капуста и движуха нехилая ПОртуга ты наш!!!!!!!!!!!!!!!!11
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raritet
1495913682
Не просто из уважения к хорошему игроку . но и просто , как человеку, влюбленного в футбол, и отдающего на поле всего себя, нужно дать ему возможность еще поработать .
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Алекc
1495929075
Данни, действительно мужественный человек и игрок. столько травм и все равно выходит на свой уровень. мне импонирует он своей настойчивостью и профессионализмом, хоть мы и соперники. нужно дать ему контракт, он много сделал для клуба!
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Дядя Серёжа
1495938356
"Такая скотина нужна самому, Бурёнку свою не отдам никому".
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serppion
1495945965
Данни уже на заслуженного мастера спорта наиграл. Грех такими разбрасываться.
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chempion_cska
1495950489
Данни один из лучших легионеров Зенита! Удачи!
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