Семак заявил, что не возглавит «Зенит» и остается в «Уфе» на следующий сезон

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заявил, что не намерен покидать башкирский клуб. По словам специалиста, он не претендует на пост наставника «Зенита».

Также тренер выразил мнение, что лимит на легионеров в РФПЛ следует отменить.

«На будущий сезон я остаюсь в «Уфе», «Зенит» не возглавлю. Надеемся на одно-два-три качественных усиления. Место в восьмерке – это, безусловно, хорошо, но надеемся бороться за еврокубки.

Осознал, что готов работать самостоятельно примерно год назад. Собирался начать в следующем сезоне.

Если мы хотим видеть сильный чемпионат, заполнять стадионы и достойно выступать в Европе, лимит нужно отменить», – сказал Семак.

Семак возглавил «Уфу» в декабре 2016 года. Под его руководством в завершившемся сезоне команда заняла седьмое место.