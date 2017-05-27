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  • Семак заявил, что не возглавит «Зенит» и остается в «Уфе» на следующий сезон

Семак заявил, что не возглавит «Зенит» и остается в «Уфе» на следующий сезон

27 мая 2017, 17:41
12

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак заявил, что не намерен покидать башкирский клуб. По словам специалиста, он не претендует на пост наставника «Зенита».

Также тренер выразил мнение, что лимит на легионеров в РФПЛ следует отменить.

«На будущий сезон я остаюсь в «Уфе», «Зенит» не возглавлю. Надеемся на одно-два-три качественных усиления. Место в восьмерке – это, безусловно, хорошо, но надеемся бороться за еврокубки.

Осознал, что готов работать самостоятельно примерно год назад. Собирался начать в следующем сезоне.

Если мы хотим видеть сильный чемпионат, заполнять стадионы и достойно выступать в Европе, лимит нужно отменить», – сказал Семак.

Семак возглавил «Уфу» в декабре 2016 года. Под его руководством в завершившемся сезоне команда заняла седьмое место.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Семак Сергей
Комментарии (12)
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acer2003
1495896186
Удачи Сергею Богдановичу и Уфе в следующем сезоне ! Надо набираться опыта
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sprint5
1495897023
будут и успехи
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NEON-SM
1495898124
Семак дело говорит, если лимит не работает, зачем он нужен, сборная как не играла, так и не будет, а вот смотреть на низкое качество игры клубов не хочется
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dok66
1495899048
Ожидаемо ! Наконец-то у нас "новая волна" тренеров начала проявляться - Семак , Тихонов , Кирьяков , Григорян , которые в самом деле добиваются успехов . А то ведь только "старая гвардия" - Гаджиев , Семин , Тарханов , Рахимов тащили свю нелегкую ношу . Удач всем ! .
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OfaZavr
1495899170
Всё по делу сказал. Успехов Сергей Богданович!
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multiscan
1495900868
Правильно Богданыч поступает. Рулить таким серьёзным клубом,как "Зенит" ему ещё рановато. Пусть потренируется на "кошках"(на более слабых клубах). Через несколько лет " дозреет".
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subbotaspartak
1495901392
Ты тори себе, Серёга, Настоящую дорогу.
Ответить
С@НЁК.
1495903912
Удачи Сергей Богданович!
Ответить
МАКАРШВЕД
1495913760
Ай маладэц!!!!
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Дядя Серёжа
1495939148
Когда человек говорит своё, а не повторяет за Мудками, это уже...
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