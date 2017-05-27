Сарсания надеется, что вместе с Фурсенко они принесут «Зениту» не меньше успеха, чем в свой первый приход

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания поделился впечатлениями от возвращения в клуб с берегов Невы. Специалист выразил надежду, что в дуэте с Сергеем Фурсенко, о назначении которого на пост президента петербуржцев было объявлено вчера, они смогут сделать сине-бело-голубых успешными.

Напомним, Фурсенко и Сарсания ранее уже занимали аналогичные должности в «Зените». При них в 2008 году командой был завоеван Кубок УЕФА.

– Благодарен главе «Газпрома», акционерам, совету директоров клуба за доверие. Сергей Александрович Фурсенко пригласил в «Зенит» во второй раз, спасибо ему за доверие. Надеюсь, наша работа будет не менее успешной, чем в первый приход. Сделаю все возможное, чтобы «Зенит» был на ведущих позициях в российском и европейском футболе.

– Тогда был выигран чемпионский титул и Кубок УЕФА. Сейчас такие же цели?

– Будем стараться.

– Вопрос с главным тренером – ваша зона ответственности?

– Пока без комментариев. Решение примет руководство клуба.

– Вы покидаете пост главного тренера литовского «Атлантаса»?

– Да.