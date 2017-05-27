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  • Александр Кержаков: «В отличие от «Зенита», у «Спартака» в этом сезоне были воля и целеустремленность. И Промес»

Александр Кержаков: «В отличие от «Зенита», у «Спартака» в этом сезоне были воля и целеустремленность. И Промес»

27 мая 2017, 15:59
17

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что игроки петербургского клуба не шутили над нападающим Артемом Дзюбой по поводу чемпионства «Спартака». Также 34-летний форвард заявил, что красно-белые в нынешнем сезоне, в отличие от сине-бело-голубых, продемонстрировали волю к победе и целеустремленность.

– Как восприняли чемпионство «Спартака»? Над Дзюбой не шутили?

– Шутили бы, если бы мы сами добились чего-то существенного. А так шутить нечего. В Москве и России, понятное дело, эйфория. Могу только поздравить, пусть радуются. В следующем сезоне будем привозить чемпионство в Петербург.

– За счет чего «Спартак» в итоге победил? Что такого сделал Каррера?

– Наверное, у него менталитет победителя. Видно, что он может повести за собой, объединить коллектив. Создать характер. В отличие от нас, они в этом году переламывали неудачные матчи. Воля и целеустремленность. И Промес. Без него они бы вряд ли стали чемпионами. Все говорят о Фернандо, но ведь это Промес порой в одиночку отодвигал игру от своих ворот, цеплялся, создавал момент из ничего, и забивал. У «Зенита» и ЦСКА такого игрока не нашлось.

«Спартак» обеспечил себе золотые медали за три тура до завершения первенства, «Зенит» финишировал на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кержаков Александр Промес Квинси
Комментарии (17)
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acer2003
1495890057
Много правды в словах Кержа ! Молодец,прям и честен !
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forward33
1495890089
У Спартака в прошлом сезоне была Команда, ну и Каррера, конечно.
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1495890202
Кержаков красава!!!
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Д Альбертини
1495890715
Спасибо тебе Саша на добром слове!))
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Чеба
1495890839
В точку попал! БЛИИИИИН он ПОПАЛ!!!!!!)))))))))))))
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Mahone
1495893720
Спартак сильнее,на след год мы будем первыми,выше вас,хоть 3ми-вы за нами
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Leon_ARS
1495900514
Всегда нравился Керж в сборной своей заряженностью, оказывается он ещё и порядочный.
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subbotaspartak
1495901615
А мне жалко, что ты шлифовал скамейку, Может тебе поискать другую семейку?
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shinnik
1495903731
Точно и толерантно.
Ответить
Дядя Серёжа
1495939406
Саня, неужто ты сейчас так отстаешь от Бздюбы, что на скамейке? Как то не верится.
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