Александр Кержаков: «В отличие от «Зенита», у «Спартака» в этом сезоне были воля и целеустремленность. И Промес»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, что игроки петербургского клуба не шутили над нападающим Артемом Дзюбой по поводу чемпионства «Спартака». Также 34-летний форвард заявил, что красно-белые в нынешнем сезоне, в отличие от сине-бело-голубых, продемонстрировали волю к победе и целеустремленность.

– Как восприняли чемпионство «Спартака»? Над Дзюбой не шутили?

– Шутили бы, если бы мы сами добились чего-то существенного. А так шутить нечего. В Москве и России, понятное дело, эйфория. Могу только поздравить, пусть радуются. В следующем сезоне будем привозить чемпионство в Петербург.

– За счет чего «Спартак» в итоге победил? Что такого сделал Каррера?

– Наверное, у него менталитет победителя. Видно, что он может повести за собой, объединить коллектив. Создать характер. В отличие от нас, они в этом году переламывали неудачные матчи. Воля и целеустремленность. И Промес. Без него они бы вряд ли стали чемпионами. Все говорят о Фернандо, но ведь это Промес порой в одиночку отодвигал игру от своих ворот, цеплялся, создавал момент из ничего, и забивал. У «Зенита» и ЦСКА такого игрока не нашлось.

«Спартак» обеспечил себе золотые медали за три тура до завершения первенства, «Зенит» финишировал на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ.