Болельщики «Спартака» признали Зобнина лучшим игроком команды в сезоне-2016/17

По итогам опроса болельщиков «Спартака» лучшим игроком команды в минувшем сезоне стал полузащитник Роман Зобнин. 23-летний игрок пополнил состав красно-белых в июле прошлого года, перейдя из «Динамо».

В борьбе за почетное звание футболист набрал 370 очков, опередив хавбеков Квинси Промеса (322,5) и Фернандо (320).

«Поздравляем Романа, перешедшего в «Спартак» минувшим летом, с победой! Желаем и в дальнейшем радовать болельщиков своей игрой и голами, а перед началом сезона мы вручим ему памятный подарок», – гласит сообщение на официальном сайте «Фратрии».

В завершившемся сезоне Зобнин провел 32 поединка, отметившись двумя голами и тремя результативными передачами.