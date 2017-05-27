Дель Пьеро: «Тотти игрок другого уровня»

Бывший форвард «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро считает, что капитан «Ромы» Франческо Тотти является игроком совершенного другого уровня.

«Если футболист заставляет вас задаваться вопросами: «Как он это сделал?» или «Я действительно это вижу?», то можно с уверенностью сказать, что этот игрок находится совершенно на другом уровне. Франческо доказывал это снова и снова на протяжении многих лет.

Это тот футболист, который показал свой высочайший класс как на поле, так и за его пределами», – сказал Дель Пьеро.

Напомним, что Тотти принял решение закончить свою профессиональную карьеру футболиста после завершения сезона. Свою последний матч в карьере он может провести в рамках 38-го тура итальянской Серии А с «Дженоа», которая состоится 28 мая.