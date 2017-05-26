Бернарду Силва перешел из «Монако» в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Монако» Бернарду Силва стал игроком «Манчестер Сити». Как сообщает официальный сайт «горожан», 22-летний португалец будет выступать за английский клуб под 20-м номером и прибудет в расположение команды 1 июля.

Условия сделки не разглашаются, однако, по неофициальной информации, сумма сделки составила 60 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Силва провел 36 матчей, в которых забил восемь голов и сделал девять результативных передач.