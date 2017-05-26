Червиченко: «Кутепов – лучший защитник РФПЛ в сезоне. Во многом благодаря нему «Спартак» стал чемпионом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что защитник красно-белых Илья Кутепов стал лучшим футболистом в своем амплуа по итогам нынешнего сезона. По словам функционера, футболист внес значительный вклад в чемпионство московского клуба.

«Василий Березуцкий – сильный защитник, но в прошедшем сезоне лучшим был Илья Кутепов. Он показывал очень уверенную и надежную игру на протяжении всего сезона. Во многом именно благодаря Кутепову команда стала чемпионом», – сказал Червиченко.

В нынешнем сезоне Кутепов провел за «Спартак» в РФПЛ 24 матча, в которых заработал три желтые карточки.