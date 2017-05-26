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  • Червиченко: «Кутепов – лучший защитник РФПЛ в сезоне. Во многом благодаря нему «Спартак» стал чемпионом»

Червиченко: «Кутепов – лучший защитник РФПЛ в сезоне. Во многом благодаря нему «Спартак» стал чемпионом»

26 мая 2017, 21:02
14

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что защитник красно-белых Илья Кутепов стал лучшим футболистом в своем амплуа по итогам нынешнего сезона. По словам функционера, футболист внес значительный вклад в чемпионство московского клуба.

«Василий Березуцкий – сильный защитник, но в прошедшем сезоне лучшим был Илья Кутепов. Он показывал очень уверенную и надежную игру на протяжении всего сезона. Во многом именно благодаря Кутепову команда стала чемпионом», – сказал Червиченко.

В нынешнем сезоне Кутепов провел за «Спартак» в РФПЛ 24 матча, в которых заработал три желтые карточки.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Червиченко Андрей
Комментарии (14)
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oyabun
1495824146
Вот мне уже просто смешно слушать комментарии Червиченко. Раньше они раздражали, злили, а сейчас попустило, воспринимаю их как некоторое развлечение. Все его комментарии относительно Спартака подчеркнуто противоречат всеобщим оценкам и мнению, все они дышат злобой и завистью к нынешнему, успешному неЧервиченскому Спартаку. Что касается непосредственно Кутепова. По всем итоговым рейтингам Чемпионата среди лучших защитников его нет. Так же как и в самом Спартаке он уступил свое место Джикие во второй половине сезона совсем не случайно. Объяснять почему здесь не буду, неравнодушные болельщики и так знают. Другое дело, что мы все равно в него верим, дело молодое, и надеемся что он вырастет в хорошего надежного ЦЗ, который будет очень полезен обороне Спартака.
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мы_не_рабы
1495826356
Без комментариев. "обиженный" опять отжигает в своём репертуаре.
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Atom2020
1495826938
У Червиченко жироизлияние в мозг ... в терминальной стадии ...
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Tseha
1495828122
Бухой чели
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n1hat
1495828268
Сколько же бреда несет этот человек...
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Tostao
1495829799
Это он пошутил? )
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acer2003
1495835287
Очередной перл Черевиченко ))
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Д Альбертини
1495853674
Тролль 80 lvl )))
Ответить
NEON-SM
1495862990
По мне, лучший зщитник сезона Сесар Навас у Ростова, непробиваемый практически. А Кутепов, ну как, ну откровенно говоря средненько, тот же Джикия, да и Таски выглядели поуверенней
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SAMOED
1495870129
С большим авансом похвала.
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