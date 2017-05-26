Брат Азара за 18 миллионов может перейти в «Арсенал»

Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Торган Азар может продолжить карьеру в «Арсенале». По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 24-летнего бельгийца 18 миллионов евро.

Также в услугах брата полузащитника «Челси» Эдена Азара заинтересован «Эвертон». Действующий контракт футболиста с немецким клубом рассчитан до лета 2019 года.

В нынешнем сезоне Азар провел за «Боруссию» в Бундеслиге 22 матча, в которых записал на свой счет пять голов и три результативные передачи.