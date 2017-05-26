«Арсенал» потратил миллион на восстановление газона, который повредили фанаты «Спартака»

Тульский «Арсенал» восстановил газон на стадионе Центральный к ответному стыковому матчу РФПЛ с «Енисеем». Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Балашов.

Напомним, что газон пострадал после игры со «Спартаком». После финального свистка на поле выбежали болельщики.

«Да, мы восстановили газон. Пришлось произвести вывоз грунта с площади 7х7 метров, заменить песок, заменить рулоны газона. Потратили много сил и нервов, а что касается стоимости процедур, то точной калькуляции мы не производили, но это потребовало порядка миллиона рублей», – сказал Балашов.