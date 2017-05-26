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  • «Арсенал» потратил миллион на восстановление газона, который повредили фанаты «Спартака»

«Арсенал» потратил миллион на восстановление газона, который повредили фанаты «Спартака»

26 мая 2017, 14:20
28

Тульский «Арсенал» восстановил газон на стадионе Центральный к ответному стыковому матчу РФПЛ с «Енисеем». Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Балашов.

Напомним, что газон пострадал после игры со «Спартаком». После финального свистка на поле выбежали болельщики.

«Да, мы восстановили газон. Пришлось произвести вывоз грунта с площади 7х7 метров, заменить песок, заменить рулоны газона. Потратили много сил и нервов, а что касается стоимости процедур, то точной калькуляции мы не производили, но это потребовало порядка миллиона рублей», – сказал Балашов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Арсенал Спартак
Комментарии (28)
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APchelov
1495799654
А спартаку счёт отправили? Или всё уже было включено в 30 тур? )
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Atom2020
1495799781
49 квадратных метров ... много сил, нервов ... и миллион рублей ... уписаться просто с таких масштабов и затрат ... огласите, пожалуйста, весь прейскурант ... забить гвоздь: 50 т.р. 3 дня работы вынести мешок мусора: 75 т.р. 1 неделя работы нанести разметку на поле: 500 т.р. 1 месяц работы
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subbotaspartak
1495799948
Сам я там не бывал, Траву не топтал. Но извиняюсь, каюсь, Похмеляюсь.
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paracetamol
1495802727
Во сколько свини нагадили. Оштрафовать их в 10-ти кратном размере!
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alex1004
1495803932
"Пришлось произвести вывоз грунта с площади 7х7 метров, заменить песок, заменить рулоны газона. " За три ляма я построил себе дом на площади 8х10 в два этажа (плюс подвал с выемкой грунта) с нормальной отделкой и подводом коммуникаций.
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пряник929
1495804039
А вы что хотели, спартаковские болельщики просто обалдели от столь мягкого приема в Туле, безопасность на нуле, все оказалось можно.... как еще полстадиона не разнесли и не поубивали народ... Безопасность на стадионе и неотвратимость наказания за противоправные действия - только можно сдержать таких болел. В Питере чуть что - ОМОН по морде, в Казани обыск до и после, в Ростове - жесткий отпор. Надо какой то порядок поддерживать, иначе простой народ с детьми вообще ходить перестанет...
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Ubuntu
1495805727
счёт спартачам выставьте
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Alex ostrov
1495807017
А Мудко сказал что это норма, если сильно хочется, то можно!! И штраф всего 50 тыс.
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ivanthebest
1495810875
Точную калькуляцию мы не производили, но это точно потребовало больше 1 миллиона рублей... Забавно) Так люди себя ведут когда пытаются что-то себе лично на карман поиметь, хоть бы уж прямо сказал, нужна компенсация столько-то и столько. И по поводу болел, к слову, на поле было очень много туляков, которые радовались тому, что команда не вылетела напрямую, а остались шансы спастись. Ни в коем случае не одобряю поведения болельщиков Спартака, но туляки тоже хорошы, и не нужно всё валить на КБ.
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shinnik
1495816642
Так вот где свинья порылась
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