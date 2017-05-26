Пономарев: «Игнашевич — лучший защитник прошедшего сезона»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев назвал Сергея Игнашевича лучшим защитником минувшего сезона российской Премьер-лиги. Также Пономарев отметил игру Марио Фернандеса.

«Лучшим защитником сезона я бы назвал Сергея Игнашевича. На данный период замены ему я просто не нахожу. У нас нет больше таких защитников оборонительного плана — и по значению, и по исполнению своих функциональных обязанностей.

Также я отмечу нашего правого защитника, русского бразильца Марио Фернандеса. Он хорошо выполняет свои обязанности на поле», – сказал Пономарев.