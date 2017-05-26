Директор «Рубина»: «Если Бердыев вернется, результат будет – это 100 процентов»

Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев высказал мнение о возможном возвращении Курбана Бердыева в казанский клуб. Фахриев не сомневается в том, что под руководством специалиста команда будет показывать хорошие результаты.

– Как считаете, стоит ли вернуть Бердыева в команду? Даст это результат?

– Результат будет – это 100 процентов. В самом начале нашей работы, полтора года назад, предлагал вернуть Бердыева в «Рубин». Но надо иметь в виду и то, что в нашем футболе появилось целое поколение молодых тренеров, которые не уступают Бердыеву. Это нужно понимать. Например, Виктор Гончаренко, который сейчас вывел ЦСКА в Лигу чемпионов.

– То есть феномена Бердыева не существует? Единственного в России тренера, способного побеждать со средними игроками серьезные команды?

– Безусловно, существует. Но и Гончаренко с «Уфой» показал, что такое возможно. Кстати, он в БАТЭ обыгрывал «Баварию». Есть у нас в российском чемпионате тренеры, которые ничем не уступают. Гончаренко привил такую игру «Уфе», которая способна приносить результат и со средним составом.

Семак также перспективен, но его в этот список включать пока рано. Все-таки «Уфа» пока идет по инерции от Гончаренко и его работы. Оценивать Сергея Богдановича можно будет только в следующем сезоне. Тот же Роберт Евдокимов, я считаю, способен показать высокий результат, но для этого тоже понадобится время.