Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Директор «Рубина»: «Если Бердыев вернется, результат будет – это 100 процентов»

Директор «Рубина»: «Если Бердыев вернется, результат будет – это 100 процентов»

26 мая 2017, 12:22
13

Спортивный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев высказал мнение о возможном возвращении Курбана Бердыева в казанский клуб. Фахриев не сомневается в том, что под руководством специалиста команда будет показывать хорошие результаты.

– Как считаете, стоит ли вернуть Бердыева в команду? Даст это результат?

– Результат будет – это 100 процентов. В самом начале нашей работы, полтора года назад, предлагал вернуть Бердыева в «Рубин». Но надо иметь в виду и то, что в нашем футболе появилось целое поколение молодых тренеров, которые не уступают Бердыеву. Это нужно понимать. Например, Виктор Гончаренко, который сейчас вывел ЦСКА в Лигу чемпионов.

– То есть феномена Бердыева не существует? Единственного в России тренера, способного побеждать со средними игроками серьезные команды?

– Безусловно, существует. Но и Гончаренко с «Уфой» показал, что такое возможно. Кстати, он в БАТЭ обыгрывал «Баварию». Есть у нас в российском чемпионате тренеры, которые ничем не уступают. Гончаренко привил такую игру «Уфе», которая способна приносить результат и со средним составом.

Семак также перспективен, но его в этот список включать пока рано. Все-таки «Уфа» пока идет по инерции от Гончаренко и его работы. Оценивать Сергея Богдановича можно будет только в следующем сезоне. Тот же Роберт Евдокимов, я считаю, способен показать высокий результат, но для этого тоже понадобится время.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
МАКАРШВЕД
1495791500
Все таки вернется Бердыев в Рубин или нет? Рубин будет всегда, как минимум в пятерке РФПЛ, при Бердыеве.
Ответить
RedWhiteFans2
1495792454
Бердыев только условий 10 финансовых поставит и весь Татарстан будет нести ему барыш на все его заморочки и бонусы по всякой херне. Я не верю, что вернувшись в Рубин без смены 50% состава Бердыев чего то добьеться достойного.
Ответить
Бугимен
1495795515
Рубин уже будет не тот,сначала отрезали Бердыева о теперь пришили!
Ответить
Gazelvagen877
1495796293
Результат будет!!!но после того как его ссаной метлой выгнали,я бы не возвращался бы.на месте Ростова держал бы его бульдозерами
Ответить
mazar7777
1495800389
Грасия мягкии тренер,его никто не слушался. Бердыев строгии, бегать заставит.
Ответить
dok66
1495802869
Дождемся субботы , когда хотели объявить Бердыева . А то уже надоело комментировать уток .
Ответить
paracetamol
1495802922
И чего Курбан будет делать с этой шайкой ленивых держиморд, накупленных на 40 евролямов?
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1495811161
удачи Бикиечу)
Ответить
Mahone
1495816303
Конечно все будет ок!!!!!!!!!!
Ответить
denisrebrikov
1495825884
Честно говоря Бердыев в любом клубе будет давать результат, он очень сильный тренер, уважаю его как человека и хорошего тренера. Желаю ему побед и огромного крепкого здоровья.
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
1
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
1
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+