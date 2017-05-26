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Смолов: «Китайцы не отпускают!»

26 мая 2017, 08:38
14

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подтвердил интерес к своей персоне со стороны китайских клубов. Ранее появилась информация, что ему предлагался контракт с заплатой в 10 миллионов евро за сезон.

– В Инстаграме вас поздравили с победой в гонке бомбардиров Промес и Глушаков, а Каррера первым делом назвал вашу фамилию, когда его спросили о лучших футболистах сезона не из «Спартака». Вас таким образом заманивают в «Спартак»?

– Инстаграмом не отделаются! А все остальное попадает под нашу с вами договоренность не обсуждать трансферные дела.

– Интерес из Китая с зарплатой 10 миллионов евро в год по-прежнему сохраняется? Вы даже давали интервью китайским СМИ – зачем?

– Китайцы не отпускают! А интервью Titan Plus? Почему бы не пообщаться с медийной аудиторией в миллиард?!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Глушаков Денис Смолов Федор Промес Квинси Каррера Массимо
Комментарии (14)
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sergkrasnodar23
1495777647
еще сезон в Краснодаре сидеть нужно. и если в третий раз выиграет гонку бомбардиров, а для этого у него все есть, то его с руками отрывать будут.
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T 72
1495779793
Рано ещё до китайской пенсии))
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Дядя Серёжа
1495779822
Только, Федя, в команду с Еврокубком.
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filosof sparty
1495780994
Очень рад бы видеть его у нас,но...
Ответить
Чеба
1495781679
Из Китая едут китайцы, чтобы работать за гроши, а в Китай едут за огромными деньгами! ПАРАДОКС)
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ItalianFootball
1495783521
НА китайскую медиа нацелился) Хитрец, подержит их годок в восторгах и на 20 лямов можно договариваться!
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Бугимен
1495786314
Давай Федя,подними планку 35 лямов!Удачи Федору Смолову!
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Бриг
1495787485
Пока дают - надо брать. Жизнь может измениться радикально за один сезон. Например - просидел сезон на лавке в условном Дортмунде и все - китайцы про тебя забыли. Почему на лавке - потому что это скорее всего. Смолов не во всякой команде может заиграть - игры за сборную вспомните.
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Юрэс
1495796277
Ну словарный запас у него АХУ. .....Й ! Это последствие Медийной ЖЕНЫ ?
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DZHEK_VOROBEY1987
1495824614
В Спартак бы его,было бы не плохо.
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