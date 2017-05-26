Смолов: «Китайцы не отпускают!»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подтвердил интерес к своей персоне со стороны китайских клубов. Ранее появилась информация, что ему предлагался контракт с заплатой в 10 миллионов евро за сезон.

– В Инстаграме вас поздравили с победой в гонке бомбардиров Промес и Глушаков, а Каррера первым делом назвал вашу фамилию, когда его спросили о лучших футболистах сезона не из «Спартака». Вас таким образом заманивают в «Спартак»?

– Инстаграмом не отделаются! А все остальное попадает под нашу с вами договоренность не обсуждать трансферные дела.

– Интерес из Китая с зарплатой 10 миллионов евро в год по-прежнему сохраняется? Вы даже давали интервью китайским СМИ – зачем?

– Китайцы не отпускают! А интервью Titan Plus? Почему бы не пообщаться с медийной аудиторией в миллиард?!