Филиппо Индзаги может возглавить «Сассуоло»

Бывший форвард «Милана» Филиппо Индзаги является кандидатом на пост главного тренера «Сассуоло». Здесь он призван будет заменить у руля команды Эусебио Ди Франческо, который летом может перебраться в «Рому».

Напомним, что 43-летний Индзаги завершил профессиональную карьеру футболиста в 2012 году. Он был назначен главным тренером «Милана» в 2014 году, проработав до конца сезона. Летом 2016 года он возглавил клуб третьего итальянского дивизиона «Венециа», который вывел в Серию B.