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    Главный тренер «Сассуоло» Ди Франческо может возглавить «Рому»

    Главный тренер «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо в ближайшее время может сменить клуб. Сообщается, что в услугах специалиста заинтересована «Рома». Сумма перехода может составить 5 миллионов евро.

    Ранее появилась информация, что тренер римлян Лучано Спаллетти может возглавить «Интер».

    47-летний Ди Франческо руководит «Сассуоло» с 2014 года.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    23.05.2017 23:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 24 мая 2017, 15:12

      И правильно. Сассуоло ныне сдал, может тренеру нужен новый вызов. И всем на пользу. Роме пригодятся парни из Сассуоло, которые уйдут за тренером, сам он проверит на что способен в большом клубе, а самому Сассуоло давно нужен новый тренер.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 мая 2017, 10:03

      Давно пора себя попробовать в более амбициозном проекте.

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