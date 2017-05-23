Главный тренер «Сассуоло» Ди Франческо может возглавить «Рому»

Главный тренер «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо в ближайшее время может сменить клуб. Сообщается, что в услугах специалиста заинтересована «Рома». Сумма перехода может составить 5 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что тренер римлян Лучано Спаллетти может возглавить «Интер».

47-летний Ди Франческо руководит «Сассуоло» с 2014 года.