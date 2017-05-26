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    Смолов: «Подтвердить звание лучшего бомбардира РФПЛ – более весомое достижение, чем выиграть гонку единожды»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился мнением о победе в гонке бомбардиров РФПЛ по итогам нынешнего сезона.

    В этом розыгрыше чемпионата России форвард провел за «быков» в чемпионате России 20 матчей, в которых забил 18 голов. Отметим, что по итогам прошлого сезона Смолов так же стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги.

    – Хет-трик в заключительном матче чемпионата России в Томске и победа в гонке бомбардиров придали вам положительных эмоций?

    – Не стану лукавить – да, придали. По ходу сезона ставил перед собой задачу повторить и подтвердить прошлогодний успех, когда мне удалось стать лучшим бомбардиром российской Премьер-лиги. Наверное, это даже более весомое достижение, чем выиграть гонку бомбардиров единожды.

    Но больше эмоций, скорее, придало то, что мой клуб – «Краснодар» – все-таки пробился в еврокубки. Честно скажу, до игры в Томске было не очень приятное настроение, потому что мы не особо рассчитывали, что «Ростов» оступится в Оренбурге.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    26.05.2017 00:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 30 мая 2017, 12:48

      Средненький результат, тем более в нашем не особо сильном чемпионате! Интересно сколько бы смогли у нас наколотить Роналду или Месси, которые за сезон в Испании забивают стабильно долгие годы по 30-40 мячей. Рекорд у Месси - 50 мячей. Рекорд у Роналдо - 48 мячей. Был бы рад, если бы Смолов в Испании забивал бы столько, сколько и в России. Но это вряд ли. Там более техничные игроки, скорость игры быстрее.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 26 мая 2017, 15:33

      Дайте ему график Кержакова или Блохина,
      Цель должна быть видна.
      Можно дать и график Месси,
      Посмеёмся вместе.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 26 мая 2017, 09:30

      Да , Федя забраться на вершину намного легче , чем на ней удержаться ! Давай еще пару лет голов по 20 и первое место .

      1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 26 мая 2017, 08:41

      ну да, ну да...прям забивала стал...

      0
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 26 мая 2017, 08:36

      А может и больше, но с другим тренером!!!!! молодец Федя!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 26 мая 2017, 08:34

      Молодец Федя!Так держать!

      2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 26 мая 2017, 07:22

      Это правда

      2
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 26 мая 2017, 07:01

      5 лет по 20 голов - нормальный результат.

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