Смолов: «Подтвердить звание лучшего бомбардира РФПЛ – более весомое достижение, чем выиграть гонку единожды»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился мнением о победе в гонке бомбардиров РФПЛ по итогам нынешнего сезона.

В этом розыгрыше чемпионата России форвард провел за «быков» в чемпионате России 20 матчей, в которых забил 18 голов. Отметим, что по итогам прошлого сезона Смолов так же стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги.

– Хет-трик в заключительном матче чемпионата России в Томске и победа в гонке бомбардиров придали вам положительных эмоций?

– Не стану лукавить – да, придали. По ходу сезона ставил перед собой задачу повторить и подтвердить прошлогодний успех, когда мне удалось стать лучшим бомбардиром российской Премьер-лиги. Наверное, это даже более весомое достижение, чем выиграть гонку бомбардиров единожды.

Но больше эмоций, скорее, придало то, что мой клуб – «Краснодар» – все-таки пробился в еврокубки. Честно скажу, до игры в Томске было не очень приятное настроение, потому что мы не особо рассчитывали, что «Ростов» оступится в Оренбурге.