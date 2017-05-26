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  • Смолов: «Подтвердить звание лучшего бомбардира РФПЛ – более весомое достижение, чем выиграть гонку единожды»

Смолов: «Подтвердить звание лучшего бомбардира РФПЛ – более весомое достижение, чем выиграть гонку единожды»

26 мая 2017, 00:25
8

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился мнением о победе в гонке бомбардиров РФПЛ по итогам нынешнего сезона.

В этом розыгрыше чемпионата России форвард провел за «быков» в чемпионате России 20 матчей, в которых забил 18 голов. Отметим, что по итогам прошлого сезона Смолов так же стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги.

– Хет-трик в заключительном матче чемпионата России в Томске и победа в гонке бомбардиров придали вам положительных эмоций?

– Не стану лукавить – да, придали. По ходу сезона ставил перед собой задачу повторить и подтвердить прошлогодний успех, когда мне удалось стать лучшим бомбардиром российской Премьер-лиги. Наверное, это даже более весомое достижение, чем выиграть гонку бомбардиров единожды.

Но больше эмоций, скорее, придало то, что мой клуб – «Краснодар» – все-таки пробился в еврокубки. Честно скажу, до игры в Томске было не очень приятное настроение, потому что мы не особо рассчитывали, что «Ростов» оступится в Оренбурге.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (8)
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Дядя Серёжа
1495771284
5 лет по 20 голов - нормальный результат.
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Александр ЗА
1495772558
Это правда
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Бугимен
1495776863
Молодец Федя!Так держать!
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yudinvitalik
1495776983
А может и больше, но с другим тренером!!!!! молодец Федя!!!
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vovan55
1495777305
ну да, ну да...прям забивала стал...
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dok66
1495780213
Да , Федя забраться на вершину намного легче , чем на ней удержаться ! Давай еще пару лет голов по 20 и первое место .
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subbotaspartak
1495802004
Дайте ему график Кержакова или Блохина, Цель должна быть видна. Можно дать и график Месси, Посмеёмся вместе.
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Dmirubo
1496137722
Средненький результат, тем более в нашем не особо сильном чемпионате! Интересно сколько бы смогли у нас наколотить Роналду или Месси, которые за сезон в Испании забивают стабильно долгие годы по 30-40 мячей. Рекорд у Месси - 50 мячей. Рекорд у Роналдо - 48 мячей. Был бы рад, если бы Смолов в Испании забивал бы столько, сколько и в России. Но это вряд ли. Там более техничные игроки, скорость игры быстрее.
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