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    Президент «Урала»: «На деньги от строительства арены «Санкт-Петербург» в каждом городе России можно построить по стадиону»

    Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение, что на деньги от строительства арены «Санкт-Петербург» в каждом российском городе можно было построить по стадиону.

    Напомним, ранее сообщалось, что для смены газона на арене на Крестовском острове требуется 21 миллион рублей.

    «Стадион украсит нашу северную столицу, на нем комфортно будет играть. Стадион так сделан, что на него попадает мало солнца, но задумка была очень хорошая – сделать выдвижное поле. Самое главное, чтобы они теперь довели его до ума. В России таких стадионов больше нет. Хотя, конечно, на эти деньги можно было в каждом городе России построить по стадиончику, как у нашей команды», – сказал Иванов в интервью 66.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.05.2017 18:35
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 26 мая 2017, 11:00

      Всё так. Капитализм! На деньги, который наш средний миллиардер построил себе дом, можно построить целый подъезд для среднего класса.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 26 мая 2017, 04:30

      правильные слова

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      сергей 113 25 мая 2017, 22:43

      А в спорте у нас всё решают деньги.и не важно на сколько у тебя талантлив ребёнок !!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      16 DeN > сергей 113 25 мая 2017, 23:36

      естественный отбор)

      0
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      Рейтинг: +21

      сергей 113 25 мая 2017, 22:40

      В зените в этом сезоне одни кривоногие играли зачем им такой стадион матчи премьер лиги проводить.за деньги которые были потрачены на стадион можно было бы людям по одному миллиону дать и бедности бы не было в стране

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 25 мая 2017, 22:05

      Григорию Иванову за мнение, брависсимо!

      0
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 25 мая 2017, 21:45

      Если без ругани, обидно ведь дико. Европейский стадион в Питере - общий интерес. А проиграли все. И стадион открылся позорно. Уже потому, что так долго строился, не говоря про газон и иные детали. И денег - потеряли в не меренных количествах.

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 25 мая 2017, 19:44

      Что и требоовалось доказать, надо бабло победить во что-бы то не стало, какой там футбол, что бы вы там построили и для кого ? просто тошнит уже от этого бреда... Ребята, о чём вы говорите, там не такие уж большие деньги, Ком Нау только на ремонт столько истратил, в мире есть стадионы которые стоили намного больше, Ремонт Мараканы около 35 миллиардов в пересчете на рубли, это только ремонт !

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 мая 2017, 19:32

      Похоже, под этим новым стадионом протекает русский Клондайк. 10 лет ведутся разработки прииска. Но далеко не всё золото ещё намыто. Так что строительство арены - лишь маскировка доходного промысла )

      4
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 25 мая 2017, 19:27

      Григорий Иванов прав, на эти деньги можно было в каждом городе России построить по стадиончику, в Питере зажрались, только бы обсуждали, какой бедный у них Зенит, играть то им не дают, судьи им мешают, те им не нравятся, эти не так пишут, бла,бла,бла,бла. Сейчас газон будут менять до Чемпионата Мира 5 раз....

      7
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 мая 2017, 19:20

      Так на Урале тоже строят,
      Или хотите сказать у вас под себя не роют?

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > subbotaspartak 25 мая 2017, 20:01

      К твоему сведению На Урале стадион реконструируется , а не строится . Причем реконструируется новый стадион , который был сдан буквально в 2014 (если память не изменят) Но он был на 25 тысяч , и строил его инвестор "Синара" , а никак не государство . . И тут подвалил ЧМ , а под нормы ФИФА стадион никак не подходил . Были очень долгие переговоры по его судьбе , вплоть до отказа города от ЧМ . В конце концов компромисс был найден , стадион снова реконструируется но в большей степени за счет денег ФИФА . И сроки строительства четко по графику . Так что Григорий о имеет абсолютное право так говорить .

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