Президент «Урала»: «На деньги от строительства арены «Санкт-Петербург» в каждом городе России можно построить по стадиону»

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение, что на деньги от строительства арены «Санкт-Петербург» в каждом российском городе можно было построить по стадиону.

Напомним, ранее сообщалось, что для смены газона на арене на Крестовском острове требуется 21 миллион рублей.

«Стадион украсит нашу северную столицу, на нем комфортно будет играть. Стадион так сделан, что на него попадает мало солнца, но задумка была очень хорошая – сделать выдвижное поле. Самое главное, чтобы они теперь довели его до ума. В России таких стадионов больше нет. Хотя, конечно, на эти деньги можно было в каждом городе России построить по стадиончику, как у нашей команды», – сказал Иванов в интервью 66.ru.