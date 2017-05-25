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  • Президент «Урала»: «На деньги от строительства арены «Санкт-Петербург» в каждом городе России можно построить по стадиону»

Президент «Урала»: «На деньги от строительства арены «Санкт-Петербург» в каждом городе России можно построить по стадиону»

25 мая 2017, 18:35
15

Президент «Урала» Григорий Иванов выразил мнение, что на деньги от строительства арены «Санкт-Петербург» в каждом российском городе можно было построить по стадиону.

Напомним, ранее сообщалось, что для смены газона на арене на Крестовском острове требуется 21 миллион рублей.

«Стадион украсит нашу северную столицу, на нем комфортно будет играть. Стадион так сделан, что на него попадает мало солнца, но задумка была очень хорошая – сделать выдвижное поле. Самое главное, чтобы они теперь довели его до ума. В России таких стадионов больше нет. Хотя, конечно, на эти деньги можно было в каждом городе России построить по стадиончику, как у нашей команды», – сказал Иванов в интервью 66.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (15)
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dok66
1495727183
Григорий молодец ! Именно так ! Городов в России много , а стадион Крестовский - один !
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diadushka
1495728373
На стадион падает мало солнца, и сделали выдвижное поле! На эти деньги можно было сделать выдвижное солнце
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subbotaspartak
1495729221
Так на Урале тоже строят, Или хотите сказать у вас под себя не роют?
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МАКАРШВЕД
1495729672
Григорий Иванов прав, на эти деньги можно было в каждом городе России построить по стадиончику, в Питере зажрались, только бы обсуждали, какой бедный у них Зенит, играть то им не дают, судьи им мешают, те им не нравятся, эти не так пишут, бла,бла,бла,бла. Сейчас газон будут менять до Чемпионата Мира 5 раз....
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APchelov
1495729935
Похоже, под этим новым стадионом протекает русский Клондайк. 10 лет ведутся разработки прииска. Но далеко не всё золото ещё намыто. Так что строительство арены - лишь маскировка доходного промысла )
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exreporter
1495737936
Если без ругани, обидно ведь дико. Европейский стадион в Питере - общий интерес. А проиграли все. И стадион открылся позорно. Уже потому, что так долго строился, не говоря про газон и иные детали. И денег - потеряли в не меренных количествах.
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ARSteven89
1495739117
Григорию Иванову за мнение, брависсимо!
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сергей 113
1495741213
В зените в этом сезоне одни кривоногие играли зачем им такой стадион матчи премьер лиги проводить.за деньги которые были потрачены на стадион можно было бы людям по одному миллиону дать и бедности бы не было в стране
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сергей 113
1495741422
А в спорте у нас всё решают деньги.и не важно на сколько у тебя талантлив ребёнок !!!
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sprint5
1495762230
правильные слова
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