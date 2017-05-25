Дзюба пропустил тренировку сборной России, Акинфеев приступил к занятиям спустя 20 минут

Сборная России начала подготовку к Кубку конфедераций-2017. Сегодня национальная команда провела тренировку на «Арене-Химки».

Отметим, что нападающий Артем Дзюба не принял участия в занятиях, а голкипер Игорь Акинфеев приступил к тренировке спустя 20 минут после ее начала.

Добавим, что с 26 мая по 3 июня сборная России проведет тренировочный сбор в Австрии. Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля.