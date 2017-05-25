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    Дзюба пропустил тренировку сборной России, Акинфеев приступил к занятиям спустя 20 минут

    Сборная России начала подготовку к Кубку конфедераций-2017. Сегодня национальная команда провела тренировку на «Арене-Химки».

    Отметим, что нападающий Артем Дзюба не принял участия в занятиях, а голкипер Игорь Акинфеев приступил к тренировке спустя 20 минут после ее начала.

    Добавим, что с 26 мая по 3 июня сборная России проведет тренировочный сбор в Австрии. Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля.

    Источник: Р-Спорт

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    25.05.2017 18:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 мая 2017, 19:53

      Чё Тёме в сборной делать. Лучше отдохнуть перед новым сезоном. А в сборной пусть свини и кони новообращенные плюхаются. Все равно пролетят как миленькие. Особенно с лысым осетинов во главе.

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