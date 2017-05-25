Дзюба пропустил тренировку сборной России, Акинфеев приступил к занятиям спустя 20 минут

Чё Тёме в сборной делать. Лучше отдохнуть перед новым сезоном. А в сборной пусть свини и кони новообращенные плюхаются. Все равно пролетят как миленькие. Особенно с лысым осетинов во главе.
Сборная России начала подготовку к Кубку конфедераций-2017. Сегодня национальная команда провела тренировку на «Арене-Химки».
Отметим, что нападающий Артем Дзюба не принял участия в занятиях, а голкипер Игорь Акинфеев приступил к тренировке спустя 20 минут после ее начала.
Добавим, что с 26 мая по 3 июня сборная России проведет тренировочный сбор в Австрии. Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля.