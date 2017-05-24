«Наполи» интересуется вратарем «Байера» Лено

Голкипер «Байера» Бернд Лено находится в сфере интересов «Наполи», сообщает итальянский журналист Джанлука ди Марцо. Будущее нынешнего вратаря команды Пепе Рейны находится под вопросом, в связи с чем руководство неаполитанского клуба ищет испанцу альтернативу.

В минувшем сезоне 25-летний Лено принял участие в 42-х матчах леверкузенского клуба во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает немца в 16 миллионов евро. Команда Тайфуна Коркута завершился сезон в чемпионате Германии на 12-й строчке в турнирной таблице.