Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дуриш дисквалифицирован на один матч, Нобоа – на два

    Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решении Комитета в отношении игроков «Ростова» и «Оренбурга» в матче 30-го тура чемпионата России. В концовке встречи нападающий Михал Дуриш и полузащитник Кристиан Нобоа были удалены за потасовку.

    «Нобоа пропустит два матча следующего сезона за удар соперника ногой в спину после остановки игры. Дюриш принес извинения Мевле (наступил словенцу на лицо – прим. «Бомбардира»), он получит только автоматическую одноматчевую дисквалификацию, никаких дополнительных санкций не будет», — отметил Григорьянц.

    Форвард оренбургской команды пропустит встречу против «СКА-Хабаровск» за право остаться в РФПЛ на следующий сезон.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.05.2017 19:16
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 25 мая 2017, 00:22

      Сюжет из боевика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 24 мая 2017, 21:03

      по делу.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      STALKER27 24 мая 2017, 20:31

      А где видео?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11