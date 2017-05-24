Дуриш дисквалифицирован на один матч, Нобоа – на два

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решении Комитета в отношении игроков «Ростова» и «Оренбурга» в матче 30-го тура чемпионата России. В концовке встречи нападающий Михал Дуриш и полузащитник Кристиан Нобоа были удалены за потасовку.

«Нобоа пропустит два матча следующего сезона за удар соперника ногой в спину после остановки игры. Дюриш принес извинения Мевле (наступил словенцу на лицо – прим. «Бомбардира»), он получит только автоматическую одноматчевую дисквалификацию, никаких дополнительных санкций не будет», — отметил Григорьянц.

Форвард оренбургской команды пропустит встречу против «СКА-Хабаровск» за право остаться в РФПЛ на следующий сезон.