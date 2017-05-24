«Амкар» предложил Голу новый контракт

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что клуб намерен сохранить в своих рядах полузащитника Януша Гола. По словам функционера, футболисту предложен новый контракт, игрок взял время на раздумье.

– «Амкар» планирует продлить контракт с Голом. Мы сделали ему предложение, Януш подумает и даст ответ.

– Какие позиции планируете укреплять?

– Все. Другое дело, насколько качественными будут люди, которые приедут к нам.

– Кто может покинуть команду?

– Имен называть не хотелось бы.

Гол выступает за «Амкар» с 2013 года. На его счету 90 матчей и шесть забытых мячей.