«Амкар» предложил Голу новый контракт

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что клуб намерен сохранить в своих рядах полузащитника Януша Гола. По словам функционера, футболисту предложен новый контракт, игрок взял время на раздумье.
– «Амкар» планирует продлить контракт с Голом. Мы сделали ему предложение, Януш подумает и даст ответ.
– Какие позиции планируете укреплять?
– Все. Другое дело, насколько качественными будут люди, которые приедут к нам.
– Кто может покинуть команду?
– Имен называть не хотелось бы.
Гол выступает за «Амкар» с 2013 года. На его счету 90 матчей и шесть забытых мячей.
Источник: «Спорт-Экспресс»