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    «Амкар» предложил Голу новый контракт

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что клуб намерен сохранить в своих рядах полузащитника Януша Гола. По словам функционера, футболисту предложен новый контракт, игрок взял время на раздумье.

    – «Амкар» планирует продлить контракт с Голом. Мы сделали ему предложение, Януш подумает и даст ответ.

    – Какие позиции планируете укреплять?

    – Все. Другое дело, насколько качественными будут люди, которые приедут к нам.

    – Кто может покинуть команду?

    – Имен называть не хотелось бы.

    Гол выступает за «Амкар» с 2013 года. На его счету 90 матчей и шесть забытых мячей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.05.2017 13:12
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