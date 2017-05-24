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    Мутко: «Импортозамещение легионеров? Позиция Путина направлена на защиту российских футболистов»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказался по поводу ужесточения лимита на легионеров. Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею импортозамещения легионеров в российском футболе.

    «Позиция президента всегда направлена на то, чтобы защищать своих игроков. У нас есть базовый закон, мы посмотрели, каким образом мы должны защитить, дали федерациям принять решения по защите, назначить лимит.

    Сейчас отработаем сезон и еще раз проанализируем ситуацию. А как дальше делать, надо садиться и анализировать. Концепция сформирована, но мы обязательно должны поговорить на эту тему после чемпионата мира. И все эти системы до следующего чемпионата мира мы должны обязательно посмотреть.

    В целом у совета и президента имеется поддержка этой мысли, этой идеи, чтобы как можно больше мы опирались на собственных воспитанников. По итогам совета будут поручения президента, затем рекомендации. Тренд-то понятен. Позицию государства должны все понимать, и она вчера очень четко прозвучала: если мы сегодня инвестируем каждый год такие деньги в систему подготовки, то нам надо ориентироваться на собственные кадры», – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    24.05.2017 10:55
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 24 мая 2017, 19:52

      что молодых вырасти хотя бы после 20 лет нужна ему конкуренция а так как есть такой лимит ему нет смысла расти потому что у него есть русский паспорт

      2
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      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 24 мая 2017, 18:56

      ЗА ЧТО БЕРЕТСЯ УПЫРЬ КРЕМЛЕВСКИЙ СРАЗУ ВСЕ РАЗВАЛИВАЕТСЯ

      2
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 24 мая 2017, 17:18

      Наша сборная по футболу в 2018 году может стать очень мощной, если найти кучу отличных иностранных игроков и дать им российское гражданство....А вообще мне кажется, что нужно вообще запретить легионеров в нашем чемпионате. Пусть у нас играют только те, кто либо родился в России, либо является воспитанником российского клуба. Ну и не считать легионерами тех, кто находился в клубе до принятия данного ожесточения...как по-мне это приведет к мощному росту нашего футбола и покупке наших игроков зарубежными клубами. Почему бы нашему чемпионату не стать поставщиками отличных игроков за рубеж. И у нас платить игрокам очень мало - чтобы все стремились в топовые клубы за границу за хорошими деньгами.

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Dmirubo 24 мая 2017, 17:22

      И точно . Наши хакеры - самый мощные хакеры в мире ! Только у них высшее образование - самое лучшее в мире !

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 мая 2017, 16:28

      Чтобы заниматься "импортозамещением" в нашем футболе,тов.Мутко,нужно этот футбол организовать должным образом начиная от ДЮСШ и заканчивая РФПЛ!А Вы только и можете что пускать мыльные пузыри....А когда потребовалось показать ФИФАшнику хорошее футбольное хозяйство,Вы тов. Мутко,Не в государственные пенаты (например питерский НОВЫЙ стадион) поехали,а к частнику-Галицкому.Почему так????А потому что всё остальное разворовано и представляет один большой ПШИК!!!!.......Обидно за Державу....ОБИДНО!!

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 15:56

      Ну вот ВЛМуть и взял под козырек ! Даже быстрее , чем я предполагал . А вообще в этом сообщении одни недоговоренности :
      - ".. мы должны защитить" - кого ? ;
      - "..сейчас отработаем сезон..." - сезон закончен ? ;
      - ".. в целом у совета и ..." - какого совета ? ;
      - "... если мы инвестируем такие деньги в систему подготовки ..." - а какие деньги инвестируются в подготовку футболистов ? Пускай озвучит , и где они ?

      3
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      Рейтинг: +160

      виктоша > dok66 24 мая 2017, 16:49

      Во-во: "позиция направлена", "мы посмотрели", "надо садиться и анализировать ситуацию", "имеется поддержка этой мысли"... Базар чиновный, достали.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 мая 2017, 14:16

      Радостно развалили экономику, закрыли фабрики и заводы, а теперь взялись за футбол. То , что убьют сомнений нет.

      5
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      Рейтинг: +94

      alex ni 24 мая 2017, 13:34

      Может просто меньше помогать гос деньгами клубам,чтобы все жили по своим возможностям. А то постоянные помощи из области/государства умирающим клубам, чтобы они снова нереальные деньги платили футболерам и снова просили помощи. Нужно от этого избавляться-платить по возможности а не по рынку. А то раздули рынок ЗП окладных и никто не хочет играть,а только числиться(пример Погребняк) так что ВВП дай идею развития не лимит(тупого) а работы клубов по возможностям,нет возможности предлагать огромные контракты средним игрокам, поднимайтесь с помощью игроков которые хотят себя показать(за не самые большие деньги),чтобы перейти в клуб с серьезными инвестициями. Пример Томи на данный момент должен показать,что и как это можно строить.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > alex ni 24 мая 2017, 14:28

      Нельзя так делать. Если клубы (да и не только клубы. а все, бизнесмены, музыканты, художники....) начнут зарабатывать сами, а не сидеть на гос подачках, тогда они перестанут говорить "Путин дал" и возникнет мысль, что можно обойтись и без него. В корне неправильно мыслишь, не по государственному. Нужно всех вначале придушить, а потом заставить их просить подачки.

      3
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      Рейтинг: +94

      alex ni > kykyi 24 мая 2017, 15:35

      Хороший сарказм.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > alex ni 24 мая 2017, 15:36

      СПС.

      -1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 24 мая 2017, 13:30

      товарищ президент не переживает за такой не популярный шаг на кануне выборов?Или после выигранного домашнего ЧМ все встанет на свои места.
      или все решено на выборах?

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 24 мая 2017, 13:20

      запретить футбол вообще в нашей стране,оставить дзюдо и байдарки,денег нет для детской футбольной инфраструктуры,Медведев сказал держаться.

      3
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      Рейтинг: +600

      dimar 24 мая 2017, 13:11

      КАК Путин вообще связан с Российским футболом? С какого хрена политика вообще в спорт лезет?

      1
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > dimar 24 мая 2017, 15:33

      Путин - президент странны. Он связан вообще со всем, что происходит в России. Только связь какая-то странная

      -1
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