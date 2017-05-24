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  • Мутко: «Импортозамещение легионеров? Позиция Путина направлена на защиту российских футболистов»

Мутко: «Импортозамещение легионеров? Позиция Путина направлена на защиту российских футболистов»

24 мая 2017, 10:55
41

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказался по поводу ужесточения лимита на легионеров. Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею импортозамещения легионеров в российском футболе.

«Позиция президента всегда направлена на то, чтобы защищать своих игроков. У нас есть базовый закон, мы посмотрели, каким образом мы должны защитить, дали федерациям принять решения по защите, назначить лимит.

Сейчас отработаем сезон и еще раз проанализируем ситуацию. А как дальше делать, надо садиться и анализировать. Концепция сформирована, но мы обязательно должны поговорить на эту тему после чемпионата мира. И все эти системы до следующего чемпионата мира мы должны обязательно посмотреть.

В целом у совета и президента имеется поддержка этой мысли, этой идеи, чтобы как можно больше мы опирались на собственных воспитанников. По итогам совета будут поручения президента, затем рекомендации. Тренд-то понятен. Позицию государства должны все понимать, и она вчера очень четко прозвучала: если мы сегодня инвестируем каждый год такие деньги в систему подготовки, то нам надо ориентироваться на собственные кадры», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий
Комментарии (41)
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Mr.Kramer
1495612857
Наших футболистов не от легионеров надо защищать, а от самих себя, денег и шампанского.
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momwig_
1495616041
Что, "взяли под козырек"?
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Psih86
1495616231
импортозамещения-это что ?,что за слово?ума не хватило нормально сказать?Кому нужен Ваш футбол Путину,Мудко итд?Да им насрать грабят страну по полной,пока народ позволяет и спит и все!!!
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Atom2020
1495618630
Конечно ... давайте собственных тепличных дармоедов растить ... а вокруг них еще кучу чиновников-дармоедов расплодим
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Чермындыр
1495620403
У нас в стране уже была одна затея с импортозамещением. Качество российских продуктов она не увеличила. Зато увеличила их цену, причем ощутимо. То же самое будет и с футболистами. Взращенные в тепличных условиях лимита, они будут полностью несостоятельны на международной арене. Чтобы они добивались результата, их начнут массово кормить допингом сомнительного качества (как и любая другая продукция отечественного производства). Это приведет к очередным "расследованиям Макларена и ему подобных", отстранению российских спортсменов, истерии в подконтрольных СМИ об очередных заговорах буржуев и всему тому, чем нас кормят с экранов телевизоров. И пипл будет хавать, потому как у большинства вместо мозгов перегной.
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dimar
1495620718
КАК Путин вообще связан с Российским футболом? С какого хрена политика вообще в спорт лезет?
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sidul1
1495621226
запретить футбол вообще в нашей стране,оставить дзюдо и байдарки,денег нет для детской футбольной инфраструктуры,Медведев сказал держаться.
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vgarakh
1495624603
Радостно развалили экономику, закрыли фабрики и заводы, а теперь взялись за футбол. То , что убьют сомнений нет.
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dok66
1495630592
Ну вот ВЛМуть и взял под козырек ! Даже быстрее , чем я предполагал . А вообще в этом сообщении одни недоговоренности : - ".. мы должны защитить" - кого ? ; - "..сейчас отработаем сезон..." - сезон закончен ? ; - ".. в целом у совета и ..." - какого совета ? ; - "... если мы инвестируем такие деньги в систему подготовки ..." - а какие деньги инвестируются в подготовку футболистов ? Пускай озвучит , и где они ?
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Krossmen73
1495632506
Чтобы заниматься "импортозамещением" в нашем футболе,тов.Мутко,нужно этот футбол организовать должным образом начиная от ДЮСШ и заканчивая РФПЛ!А Вы только и можете что пускать мыльные пузыри....А когда потребовалось показать ФИФАшнику хорошее футбольное хозяйство,Вы тов. Мутко,Не в государственные пенаты (например питерский НОВЫЙ стадион) поехали,а к частнику-Галицкому.Почему так????А потому что всё остальное разворовано и представляет один большой ПШИК!!!!.......Обидно за Державу....ОБИДНО!!
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