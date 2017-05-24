Мутко: «Импортозамещение легионеров? Позиция Путина направлена на защиту российских футболистов»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко высказался по поводу ужесточения лимита на легионеров. Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею импортозамещения легионеров в российском футболе.

«Позиция президента всегда направлена на то, чтобы защищать своих игроков. У нас есть базовый закон, мы посмотрели, каким образом мы должны защитить, дали федерациям принять решения по защите, назначить лимит.

Сейчас отработаем сезон и еще раз проанализируем ситуацию. А как дальше делать, надо садиться и анализировать. Концепция сформирована, но мы обязательно должны поговорить на эту тему после чемпионата мира. И все эти системы до следующего чемпионата мира мы должны обязательно посмотреть.

В целом у совета и президента имеется поддержка этой мысли, этой идеи, чтобы как можно больше мы опирались на собственных воспитанников. По итогам совета будут поручения президента, затем рекомендации. Тренд-то понятен. Позицию государства должны все понимать, и она вчера очень четко прозвучала: если мы сегодня инвестируем каждый год такие деньги в систему подготовки, то нам надо ориентироваться на собственные кадры», – сказал Мутко.