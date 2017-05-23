Игроки «Динамо» хотят, чтобы Калитвинцев продлил контракт

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассчитывает, что нынешний главный тренер команды Юрий Калитвинцев продолжит работу с коллективом и после выхода в Премьер-лигу.

«Я уверен, что продление его контракта – это дело времени. Нам поставили задачу выхода в РФПЛ, мы ее выполнили. Нам хотелось бы, чтобы Юрий Николаевич остался, игрокам нравятся и тренировки, и взаимоотношения тренера с коллективом. Он собрал эту команду, и в этом его большая заслуга, он является ее частью – частью механизма, который работает», – сказал Шунин.

Напомним, что после возвращения в Премьер-лигу руководство «Динамо» сделало Калитвинцеву предложение о продлении соглашения, но оно пока так и не было подписано.