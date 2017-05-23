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    Игроки «Динамо» хотят, чтобы Калитвинцев продлил контракт

    Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассчитывает, что нынешний главный тренер команды Юрий Калитвинцев продолжит работу с коллективом и после выхода в Премьер-лигу.

    «Я уверен, что продление его контракта – это дело времени. Нам поставили задачу выхода в РФПЛ, мы ее выполнили. Нам хотелось бы, чтобы Юрий Николаевич остался, игрокам нравятся и тренировки, и взаимоотношения тренера с коллективом. Он собрал эту команду, и в этом его большая заслуга, он является ее частью – частью механизма, который работает», – сказал Шунин.

    Напомним, что после возвращения в Премьер-лигу руководство «Динамо» сделало Калитвинцеву предложение о продлении соглашения, но оно пока так и не было подписано.

    Источник: ТАСС

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    23.05.2017 11:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 26 мая 2017, 22:17

      Дай Бог,что продлят контракт с Юрием Николаевичем, он показал результат в ФНЛ, собрал хорошую команду, нужно подписывать и давать шанс в Премьер Лиге! Удачи нам!

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      Рейтинг: +36

      Diman0083 23 мая 2017, 19:36

      Надо, надо подписывать.

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