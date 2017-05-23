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    Дзюба поддержал Луческу, назвав его полководцем

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Мирчей Луческу, который в последнее время подвергся шквалу критики со стороны болельщиков, футболистов и специалистов. По словам форварда сборной России, он отлично понимает румынского тренера.

    – Когда в команде много людей, не все играют, отношение к тренеру разное. Но у меня прекрасные отношения с Мистером. Я понимаю, чего он хочет от меня, как этого добиваться, есть всегда диалог, он меня может направить, я с большим уважением к нему отношусь. Человек 43 года в футболе без перерыва. Часто бывает, то, что он говорит, то и происходит. Луческу всегда повторял: ребята, у меня большой опыт, я понимаю, что кто-то может быть недоволен, но я действую в интересах команды. Поэтому я тренера поддерживаю.

    Хотя всякое бывает. С Андре Виллаш-Боашем у нас тоже были хорошие отношения. Он как-то раз меня на Кубок не поставил. Произошел мини-инцидент, разговор. Мы выиграли Кубок, обнимались. Он сказал: «Извини, что тебя не поставил, там свои нюансы, не будем вдаваться в подробности». Я говорю: «Мы выиграли, какие вопросы?» Когда побеждаешь, все забывается. Тут нет такого: хороший тренер, нехороший… Я за Луческу, он наш полководец, я иду за ним, верю в него.

    – Футбол при Луческу совсем другой, чем при Виллаш-Боаше…

    – Разные школы, футболисты, тренировочный процесс, методики – все по-другому. Виллаш-Боаш – новое поколение, с ним все давалось легко. Луческу – матерый тренер, волк, не потерпит каких-то вещей. Мистер сказал – так и будет. Хотя говорят, что с возрастом он стал добрее, все равно Луческу – тренер жесткий и принципиальный.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.05.2017 11:30
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 23 мая 2017, 19:19

      дзюбишка уже не знает кому очко зализать,мечется неудачник

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -393

      SEREGA 64 23 мая 2017, 19:08

      НАСТОЯЩАЯ ШЛЮХА И ЛИЗОБЛЮД

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 мая 2017, 17:20

      Не верится в Бздюбин базар.
      Не лицом товар.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4024

      raritet 23 мая 2017, 16:48

      Да отличный тренер Луческу. Не понятно по какой причине все так ополчились на него. Когда у тебя по ходу сезона выдергивают центральную ось(Халк-Витсель-Гарай), тебе нужно их заменить примерно такого же уровня исполнителями. Такого в кризис не может позволить себе Зенит. И в чем тут вина тренера? И даже при Халке было у нас третье место. И что? Просто , народ у нас избалован. Всем подавай сейчас и немедля. А так же не бывает.Даже если сейчас набрать звезд и звездного тренера-нужно время для обкатки команды. Считаю , вполне все нормально в данных условиях для Зенита.

      0
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 23 мая 2017, 16:30

      Чемпион России по гимнастике. Какой прогиб!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 мая 2017, 16:26

      гнать надо не тренера, а игрочишек которые пришли из Москвы и вместе с ними Митрофанушку с Дюковским

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 23 мая 2017, 15:28

      два главных пи...бола в команде

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 мая 2017, 14:21

      Кукушка хвалит петуха-за то что хвалит он кукушку

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      Qranat 23 мая 2017, 14:11

      Как всегда лизоблюдит, пока румына не выгнали...А нагонят, будет плевать вслед, как всем бывшим своим тренерам и руководителям клубов. Боится шпала, что придет Бердыев и вновь посадит его на лавку, как сделал это по приходу в "Ростов". Не критикуя Луческу и прикрываясь им (всегда выполняет его установки) этот симулянт оправдывает и ограждает себя от негодования болел зенитовских... Но я рад за него - мечты словоблуда "сбываются" и уже второй год его переход в "Зенит" за трофеями и шагом вперед в карьере являются поводом для насмешек адекватных болел и специалистов... Так держать, игрочишка ! Жаль лишь болельщиков некогда уважаемого клуба

      6
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    • ...
      Рейтинг: +798

      Vepras 23 мая 2017, 13:23

      Знатно лизнул, он бы с болельщиками изредка общался.

      5
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