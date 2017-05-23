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Дзюба поддержал Луческу, назвав его полководцем

23 мая 2017, 11:30
16

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Мирчей Луческу, который в последнее время подвергся шквалу критики со стороны болельщиков, футболистов и специалистов. По словам форварда сборной России, он отлично понимает румынского тренера.

– Когда в команде много людей, не все играют, отношение к тренеру разное. Но у меня прекрасные отношения с Мистером. Я понимаю, чего он хочет от меня, как этого добиваться, есть всегда диалог, он меня может направить, я с большим уважением к нему отношусь. Человек 43 года в футболе без перерыва. Часто бывает, то, что он говорит, то и происходит. Луческу всегда повторял: ребята, у меня большой опыт, я понимаю, что кто-то может быть недоволен, но я действую в интересах команды. Поэтому я тренера поддерживаю.

Хотя всякое бывает. С Андре Виллаш-Боашем у нас тоже были хорошие отношения. Он как-то раз меня на Кубок не поставил. Произошел мини-инцидент, разговор. Мы выиграли Кубок, обнимались. Он сказал: «Извини, что тебя не поставил, там свои нюансы, не будем вдаваться в подробности». Я говорю: «Мы выиграли, какие вопросы?» Когда побеждаешь, все забывается. Тут нет такого: хороший тренер, нехороший… Я за Луческу, он наш полководец, я иду за ним, верю в него.

– Футбол при Луческу совсем другой, чем при Виллаш-Боаше…

– Разные школы, футболисты, тренировочный процесс, методики – все по-другому. Виллаш-Боаш – новое поколение, с ним все давалось легко. Луческу – матерый тренер, волк, не потерпит каких-то вещей. Мистер сказал – так и будет. Хотя говорят, что с возрастом он стал добрее, все равно Луческу – тренер жесткий и принципиальный.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Луческу Мирча Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (16)
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Asbjorn
1495529394
Одного поля ягоды
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Павелий
1495529558
Луческу официально возглавил колонну, идущих на ...
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Andrering87
1495530780
Румын палено жарит, вот тот его и хвалит...
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пряник929
1495531408
может на пару свалят???
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Vepras
1495535016
Знатно лизнул, он бы с болельщиками изредка общался.
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Qranat
1495537898
Как всегда лизоблюдит, пока румына не выгнали...А нагонят, будет плевать вслед, как всем бывшим своим тренерам и руководителям клубов. Боится шпала, что придет Бердыев и вновь посадит его на лавку, как сделал это по приходу в "Ростов". Не критикуя Луческу и прикрываясь им (всегда выполняет его установки) этот симулянт оправдывает и ограждает себя от негодования болел зенитовских... Но я рад за него - мечты словоблуда "сбываются" и уже второй год его переход в "Зенит" за трофеями и шагом вперед в карьере являются поводом для насмешек адекватных болел и специалистов... Так держать, игрочишка ! Жаль лишь болельщиков некогда уважаемого клуба
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Диктор
1495538506
Кукушка хвалит петуха-за то что хвалит он кукушку
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сасас
1495542495
два главных пи...бола в команде
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subbotaspartak
1495549248
Не верится в Бздюбин базар. Не лицом товар.
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Каратель помойников
1495556378
дзюбишка уже не знает кому очко зализать,мечется неудачник
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