Дзюба поддержал Луческу, назвав его полководцем

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Мирчей Луческу, который в последнее время подвергся шквалу критики со стороны болельщиков, футболистов и специалистов. По словам форварда сборной России, он отлично понимает румынского тренера.

– Когда в команде много людей, не все играют, отношение к тренеру разное. Но у меня прекрасные отношения с Мистером. Я понимаю, чего он хочет от меня, как этого добиваться, есть всегда диалог, он меня может направить, я с большим уважением к нему отношусь. Человек 43 года в футболе без перерыва. Часто бывает, то, что он говорит, то и происходит. Луческу всегда повторял: ребята, у меня большой опыт, я понимаю, что кто-то может быть недоволен, но я действую в интересах команды. Поэтому я тренера поддерживаю.

Хотя всякое бывает. С Андре Виллаш-Боашем у нас тоже были хорошие отношения. Он как-то раз меня на Кубок не поставил. Произошел мини-инцидент, разговор. Мы выиграли Кубок, обнимались. Он сказал: «Извини, что тебя не поставил, там свои нюансы, не будем вдаваться в подробности». Я говорю: «Мы выиграли, какие вопросы?» Когда побеждаешь, все забывается. Тут нет такого: хороший тренер, нехороший… Я за Луческу, он наш полководец, я иду за ним, верю в него.

– Футбол при Луческу совсем другой, чем при Виллаш-Боаше…

– Разные школы, футболисты, тренировочный процесс, методики – все по-другому. Виллаш-Боаш – новое поколение, с ним все давалось легко. Луческу – матерый тренер, волк, не потерпит каких-то вещей. Мистер сказал – так и будет. Хотя говорят, что с возрастом он стал добрее, все равно Луческу – тренер жесткий и принципиальный.