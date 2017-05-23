Мутко: «Если бы не лимит, в сборной сейчас не было бы многих игроков»

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что лимит на легионеров в РФПЛ идет во благо российскому футболу. По мнению Мутко, лимит помог многим игрокам попасть в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017.

«В сборную было заявлено 30 человек. В целом приоритеты отдали тем ребятам, которые должны получить шанс раскрыться и закрепиться в сборной, освоиться и выходить в составе национальной сборной на чемпионате мира.

Многие критикуют лимит на легионеров, многим он не нравится. Но если бы его не было, то многих игроков не было бы. Потому что соблазн найти игрока готового — он и сейчас присутствует. И в первом дивизионе со следующего сезона будет увеличен лимит – до пяти игроков до 23 лет должно было быть в заявке. Это еще один шаг к тому, чтобы клубы рассчитывали на доморощенных игроков. Утвердили структуры молодежных, юношеских команд, в ближайшее время будут назначены главные тренеры по всем возрастам. И эти команды получат мощную поддержку. Детско-юношеский футбол будет в приоритете, поиск и развитие талантов в нашей стране», – сказал Мутко.