Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мутко: «Если бы не лимит, в сборной сейчас не было бы многих игроков»

Мутко: «Если бы не лимит, в сборной сейчас не было бы многих игроков»

23 мая 2017, 01:23
29

Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что лимит на легионеров в РФПЛ идет во благо российскому футболу. По мнению Мутко, лимит помог многим игрокам попасть в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017.

«В сборную было заявлено 30 человек. В целом приоритеты отдали тем ребятам, которые должны получить шанс раскрыться и закрепиться в сборной, освоиться и выходить в составе национальной сборной на чемпионате мира.

Многие критикуют лимит на легионеров, многим он не нравится. Но если бы его не было, то многих игроков не было бы. Потому что соблазн найти игрока готового — он и сейчас присутствует. И в первом дивизионе со следующего сезона будет увеличен лимит – до пяти игроков до 23 лет должно было быть в заявке. Это еще один шаг к тому, чтобы клубы рассчитывали на доморощенных игроков. Утвердили структуры молодежных, юношеских команд, в ближайшее время будут назначены главные тренеры по всем возрастам. И эти команды получат мощную поддержку. Детско-юношеский футбол будет в приоритете, поиск и развитие талантов в нашей стране», – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия Мутко Виталий
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
stream15
1495492661
Такую сборную никто за команду давно не считает, Мутко лжец.
Ответить
Zubo
1495495932
Были бы другие и намного лучше !
Ответить
sidul1
1495496497
Уже достал-этот баран,зачем нам такая сборная?мы хотим видеть достойный футбол и не один раз в неделю.Что бы я купил абонемент на весь сезон и не сомневался,что на стадионе будет футбольный праздник,а не смотреть на светлое будущее нашей сборной.Нужны футбольные поля,детские тренера с нормальной зарплатой.Мутко,или дурак,или враг нашего футбола!Что же так хреново в нашем королевстве!!!Что кроме му-дко нет порядочных людей в футбольном союзе?Уже и про Кремль доброго сказать не чего,разваливают футбол окончательно.Накипело......
Ответить
Томь вперёд
1495508712
Очередной пи...шь!!! Когда он уже начнёт отвечать за свои слова?!?!?! Противно!!!
Ответить
Zenitovets92
1495511718
если бы небыло лимита, то была бы и конкуренция среди русских, тех кто действительно хочет играть
Ответить
Болельщик Реал Мадрида
1495512504
Если бы, не было такого тупоголового, корумпированного правительства, мы бы жили в совсем другой стране, а если бы не было тебя и твоего тупоголового РФС, которое погрязло в коррупции, во главе с тобой, у "нас бы был футбол".
Ответить
Maksim Lagerev
1495515650
Кубок конфедераций всё расставит на свои места как и чемпионат мира. ЕВРО показал чего стоит наша сборная
Ответить
bset
1495516842
Почему Аршавин, Погребняк, Кержаков, Семак, Павлюченко и Билялетдинов появились не при лимите? А сейчас кто? Только Черышев за серьезную европейскую команду играет. Как ему лимит помог?
Ответить
Garrincha58
1495517733
скоро все узнают что и по чем когда сбродная обсерется
Ответить
Lenin26
1495541965
Совершенно верно,многих бы не было ,потому как с такой убогой игрой они бы и в своих клубах в основу не попадали бы,а в сборной играли действительно сильнейшие ,выбранные не из-за паспорта, а по спортивному принципу!!!!
Ответить
Главные новости
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
Вчера, 18:13
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+