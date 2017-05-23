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    Мутко: «Если бы не лимит, в сборной сейчас не было бы многих игроков»

    Президент РФС Виталий Мутко выразил мнение, что лимит на легионеров в РФПЛ идет во благо российскому футболу. По мнению Мутко, лимит помог многим игрокам попасть в расширенный состав сборной России на Кубок конфедераций-2017.

    «В сборную было заявлено 30 человек. В целом приоритеты отдали тем ребятам, которые должны получить шанс раскрыться и закрепиться в сборной, освоиться и выходить в составе национальной сборной на чемпионате мира.

    Многие критикуют лимит на легионеров, многим он не нравится. Но если бы его не было, то многих игроков не было бы. Потому что соблазн найти игрока готового — он и сейчас присутствует. И в первом дивизионе со следующего сезона будет увеличен лимит – до пяти игроков до 23 лет должно было быть в заявке. Это еще один шаг к тому, чтобы клубы рассчитывали на доморощенных игроков. Утвердили структуры молодежных, юношеских команд, в ближайшее время будут назначены главные тренеры по всем возрастам. И эти команды получат мощную поддержку. Детско-юношеский футбол будет в приоритете, поиск и развитие талантов в нашей стране», – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.05.2017 01:23
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 26 мая 2017, 05:00

      да и при лимите играть то особо не кому, игроки средние, качества лимит не прибавил, развиваться не хотят, паспорт есть - играть не надо...

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 23 мая 2017, 15:19

      Совершенно верно,многих бы не было ,потому как с такой убогой игрой они бы и в своих клубах в основу не попадали бы,а в сборной играли действительно сильнейшие ,выбранные не из-за паспорта, а по спортивному принципу!!!!

      4
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      Рейтинг: +112

      Rainbringer 23 мая 2017, 13:34

      Италии отсутствие лимита не помешало выиграть ЧМ-2006. А через пару лет Интер выиграл ЛЧ без единого итальянца в составе. Но нас же история ничему не учит, нам надо изобретать свой велосипед...

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 10:21

      И где это играют доморощенные игроки ? И причем здесь лимит ? Пожалуй только ЦСКА имеет в основном составе своих доморощенных .

      0
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      Рейтинг: +94

      alex ni 23 мая 2017, 10:12

      Интересная мысль бы была,если бы наши постоянно выходили бы из групп ЧМ и ЧЕ, доходили хотя-бы до полуфиналов,можно было-бы говорить,что-то подобное, а так получается мы получили лимит,который не дал прогресса ни одному игроку, да появились в составе,но прогресса то нет. Почему при таком шикарном лимите и подводе игроков с РФ паспортом мы даем легионерам РФ паспорта,у нас же ШИКАРНАЯ идея лимита, может просто у кого есть деньги будут операться на них,а у кого их нет и спонсоров особо не видно-будут больше смотреть на рынок отечественный и уровень зп понизить, так как игроки типа дьякова получали миллионы из Томского бюджета,а пользы никакой и таких у нас сотни. Дайте людям зарабатывать,а не получать.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 мая 2017, 10:07

      А зачем такие игроки сборной, которые только из-за паспорта играют в основе клуба?

      3
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 23 мая 2017, 10:06

      Меня просто разрывают эмоции когда читаю его интервью. Он аутист? Или просто нас такими дебилами считает что в глаза такой бред говорит?

      3
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 23 мая 2017, 09:48

      Мутко: «Если бы не Мутко, в России сейчас не был бы совсем другой футбол»

      2
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      Рейтинг: +71

      KraB_EgoR 23 мая 2017, 09:15

      мутко такой мудко

      1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 23 мая 2017, 09:13

      О каких 30и футболистах он говорит?кто они такие?за кого они играю?....мой ответ прост-миллионеры которые набивают себе цену,а чего они стоят скоро все увидим!!!

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