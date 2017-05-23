Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кононов – о Кадырове: «Что думает, то и говорит. Очень простой человек»

Кононов – о Кадырове: «Что думает, то и говорит. Очень простой человек»

23 мая 2017, 00:50
8

Бывший наставник «Краснодара» Олег Кононов поделился впечатлениями от назначения на пост главного тренера «Терека». Напомним, что российский специалист сегодня подписал с грозненским клубом трехлетнее соглашение.

«Сегодня много впечатлений. Утром, когда вылетал из Москвы, была прекрасная погода, в Грозном тоже солнечно. Все замечательно. Раньше мне не удавалось побывать в центре Грозного, сегодня все в первый раз увидел. Я знал, что республика развивается, строится, знал стадион, но не думал, что все так серьезно, как увидел: инфраструктура, город очень чистый, с красивыми зданиями, строительство продолжается. Прогресс налицо. Свою деятельность также связываю со строительством, можно сказать — строительством команды. Хочу помочь, чем смогу, клубу для достижения результатов и популяризации футбола в республике.

Я впервые встречался с главой республики. Встреча очень понравилась тем, что Рамзан Ахматович очень простой человек в жизни — что думает, то и говорит. Это мне очень импонирует, полагаю, каждый человек должен говорить то, что думает. Особенно когда речь идет о насущных проблемах или о том, что хорошо и что плохо. Разумеется, лучше, когда хорошего больше. Сегодня был именно такой разговор.

В этом году команда заняла пятое место — лучший результат для клуба. Речь шла о том, что нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше. Глава республики хотел бы видеть результаты, чтобы «Терек» был среди лучших клубов России, чтобы шла борьба за призовые места, за Кубок России и попадание в Еврокубки», – сказал Кононов.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Кононов Олег
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Медвепут великий
1495501826
Что правда думает?
Ответить
Дядя Серёжа
1495506824
Был один кавказский проект.
Ответить
Бугимен
1495515305
Олегу Кононову удачи в Тереке!
Ответить
hmelarj
1495518438
А почему уволили тренера который добился лучшего результата?
Ответить
MURAD F. A.
1495548322
Кононову удачи и успехов
Ответить
subbotaspartak
1495549977
Ты рассуждай, но не спеша, А он был без" Калаша"?
Ответить
Главные новости
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
Все новости
Все новости
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
Игдисамов объяснил, почему исключил Баринова из основы ЦСКА
Вчера, 23:38
Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Краснодара»
Вчера, 23:30
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
1
Гусев жалеет о своем скандальном поступке: «Некрасиво сделано, да»
Вчера, 23:10
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
Обзор матча «Краснодар» – «Ахмат» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:41
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Адиев прокомментировал трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:30
2
ВидеоМелкадзе не забил в пустые ворота с двух метров
Вчера, 22:19
3
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
Вчера, 21:57
2
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
Вчера, 21:48
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
Вчера, 20:59
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
Вчера, 20:34
2
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
Вчера, 19:54
2
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
Вчера, 19:38
9
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
Вчера, 19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
Вчера, 19:23
2
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
Вчера, 19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
Вчера, 18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
Вчера, 18:13
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+