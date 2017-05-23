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    Кононов – о Кадырове: «Что думает, то и говорит. Очень простой человек»

    Бывший наставник «Краснодара» Олег Кононов поделился впечатлениями от назначения на пост главного тренера «Терека». Напомним, что российский специалист сегодня подписал с грозненским клубом трехлетнее соглашение.

    «Сегодня много впечатлений. Утром, когда вылетал из Москвы, была прекрасная погода, в Грозном тоже солнечно. Все замечательно. Раньше мне не удавалось побывать в центре Грозного, сегодня все в первый раз увидел. Я знал, что республика развивается, строится, знал стадион, но не думал, что все так серьезно, как увидел: инфраструктура, город очень чистый, с красивыми зданиями, строительство продолжается. Прогресс налицо. Свою деятельность также связываю со строительством, можно сказать — строительством команды. Хочу помочь, чем смогу, клубу для достижения результатов и популяризации футбола в республике.

    Я впервые встречался с главой республики. Встреча очень понравилась тем, что Рамзан Ахматович очень простой человек в жизни — что думает, то и говорит. Это мне очень импонирует, полагаю, каждый человек должен говорить то, что думает. Особенно когда речь идет о насущных проблемах или о том, что хорошо и что плохо. Разумеется, лучше, когда хорошего больше. Сегодня был именно такой разговор.

    В этом году команда заняла пятое место — лучший результат для клуба. Речь шла о том, что нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше. Глава республики хотел бы видеть результаты, чтобы «Терек» был среди лучших клубов России, чтобы шла борьба за призовые места, за Кубок России и попадание в Еврокубки», – сказал Кононов.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    23.05.2017 00:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 мая 2017, 17:32

      Ты рассуждай, но не спеша,
      А он был без" Калаша"?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 23 мая 2017, 17:05

      Кононову удачи и успехов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +308

      hmelarj 23 мая 2017, 08:47

      А почему уволили тренера который добился лучшего результата?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > hmelarj 23 мая 2017, 11:30

      скорее всего, сам ушел, вполне вероятно, что по состоянию здоровья.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 23 мая 2017, 07:55

      Олегу Кононову удачи в Тереке!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 мая 2017, 05:33

      Был один кавказский проект.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > Дядя Серёжа 23 мая 2017, 05:35

      Ах да, а ещё Динамо Тбилиси, Арарат Ереван, Нефчи Баку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +113

      Медвепут великий 23 мая 2017, 04:10

      Что правда думает?

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