Кононов – о Кадырове: «Что думает, то и говорит. Очень простой человек»

Бывший наставник «Краснодара» Олег Кононов поделился впечатлениями от назначения на пост главного тренера «Терека». Напомним, что российский специалист сегодня подписал с грозненским клубом трехлетнее соглашение.

«Сегодня много впечатлений. Утром, когда вылетал из Москвы, была прекрасная погода, в Грозном тоже солнечно. Все замечательно. Раньше мне не удавалось побывать в центре Грозного, сегодня все в первый раз увидел. Я знал, что республика развивается, строится, знал стадион, но не думал, что все так серьезно, как увидел: инфраструктура, город очень чистый, с красивыми зданиями, строительство продолжается. Прогресс налицо. Свою деятельность также связываю со строительством, можно сказать — строительством команды. Хочу помочь, чем смогу, клубу для достижения результатов и популяризации футбола в республике.

Я впервые встречался с главой республики. Встреча очень понравилась тем, что Рамзан Ахматович очень простой человек в жизни — что думает, то и говорит. Это мне очень импонирует, полагаю, каждый человек должен говорить то, что думает. Особенно когда речь идет о насущных проблемах или о том, что хорошо и что плохо. Разумеется, лучше, когда хорошего больше. Сегодня был именно такой разговор.

В этом году команда заняла пятое место — лучший результат для клуба. Речь шла о том, что нельзя останавливаться, нужно двигаться дальше. Глава республики хотел бы видеть результаты, чтобы «Терек» был среди лучших клубов России, чтобы шла борьба за призовые места, за Кубок России и попадание в Еврокубки», – сказал Кононов.