Торбинский: «Не знаю, где продолжу карьеру. Скорее всего, останусь в РФПЛ»

Ранее «Бомбардир» писал о том, что полузащитник Дмитрий Торбинский покинул «Краснодар» по причине истечения срока контракта. Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 поделился планами на будущее.

«Пока не знаю, где продолжу карьеру. Не имею представления, все пока в процессе. Скорее всего, останусь в РФПЛ», — сказал 33-летний россиянин.

В минувшем сезоне Торбинский принял участие в 21-м матче, в котором отдал одну голевую передачу. Команда Игоря Шалимова завершила чемпионат РФПЛ на четвертом месте в турнирной таблице.