Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Торбинский: «Не знаю, где продолжу карьеру. Скорее всего, останусь в РФПЛ»

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что полузащитник Дмитрий Торбинский покинул «Краснодар» по причине истечения срока контракта. Бронзовый призер чемпионата Европы-2008 поделился планами на будущее.

    «Пока не знаю, где продолжу карьеру. Не имею представления, все пока в процессе. Скорее всего, останусь в РФПЛ», — сказал 33-летний россиянин.

    В минувшем сезоне Торбинский принял участие в 21-м матче, в котором отдал одну голевую передачу. Команда Игоря Шалимова завершила чемпионат РФПЛ на четвертом месте в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.05.2017 22:47
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 09:30

      Да Дима еще востребован в РПФЛ . Еще поиграет .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 23 мая 2017, 07:54

      Скорей всего в ЛОКО,жаль возраст у Дмитрия поджимает!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 23 мая 2017, 06:11

      В Арсенале или Анжи играть будет.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 мая 2017, 05:38

      Где-нибудь уж останься.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 мая 2017, 05:23

      Пора подумать уже и о будущем после игроцкой карьеры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 23 мая 2017, 00:11

      Странная все же в России карьера отечественных футболистов: до 27-28 лет ты "молодой перспективный футболист, подающий надежды" и... упссс, 33 года и ты уже бесперспективный никому не нужный старпёр))) Еще один футболер, похоронивший свою футбольную карьеру...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 мая 2017, 00:00

      Тосно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2389

      serglider > XaXatyn 23 мая 2017, 00:15

      Что ему в Тосно делать? В ФНЛ пусть идет... Там таких как он целый столыпинский состав.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11