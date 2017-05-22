Бердыев: «Останусь ли я в «Ростове»? Я еще не принял решение»

Вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев ответил на вопросы DonNews по поводу дальнейшей карьеры. Ранее сообщалось о возможном возвращении специалиста в «Рубин».

– Остаетесь в «Ростове»?

– Я еще не принял решение. Пока в клубе нет определенности в организационных вопросах.

– Как обстоят дела с финансами?

– Ситуация нормализуется, и у руководства клуба есть понимание, что ее нужно стабилизировать. Футболисты тоже это понимают.

– Как игроки команды приняли непопадание в Лигу Европы?

– Ребята не удовлетворены шестым местом, так как они ставили для себя высокие цели. В целом сезон можно считать успешным, если говорить о международных турнирах.

Ростовский клуб завершил сезон чемпионата России на шестой строчке в турнирной таблице.