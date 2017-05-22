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    Бердыев: «Останусь ли я в «Ростове»? Я еще не принял решение»

    Вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев ответил на вопросы DonNews по поводу дальнейшей карьеры. Ранее сообщалось о возможном возвращении специалиста в «Рубин».

    – Остаетесь в «Ростове»?

    – Я еще не принял решение. Пока в клубе нет определенности в организационных вопросах.

    – Как обстоят дела с финансами?

    – Ситуация нормализуется, и у руководства клуба есть понимание, что ее нужно стабилизировать. Футболисты тоже это понимают.

    – Как игроки команды приняли непопадание в Лигу Европы?

    – Ребята не удовлетворены шестым местом, так как они ставили для себя высокие цели. В целом сезон можно считать успешным, если говорить о международных турнирах.

    Ростовский клуб завершил сезон чемпионата России на шестой строчке в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.05.2017 19:01
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 23 мая 2017, 12:31

      Надеюсь, что КББ останется..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 23 мая 2017, 10:33

      Спокойно, без паники!
      Болельщики других клубов, желающих в тренеры Бердыева,тоже не лелейте особых надежд.
      Ситуация наладится,будет спонсор,продадут Азмуна.
      Бердыев не тот человек,который пришел,чтобы быстро уйти.Он тихо и кропотливо строит КОМАНДУ.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 мая 2017, 09:45

      Ростов должен всё сделать чтобы Бердыев остался!

      2
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 23 мая 2017, 07:41

      Распродадут, вот ситуация и стабилизируется.

      -1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > ROSTOV SUPER 23 мая 2017, 14:17

      А я где-то сказал, что переживаю за Ростов? Не льстите себе. Кому-то нравится "автобус в штрафной"? Ваше право, тем более лучшего-то Сельмаш всё равно никогда не имел.

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > ROSTOV SUPER 24 мая 2017, 09:59

      Да, да, вы - мегаклуП )))) В пердив только не вылетайте в следующем году..

      0
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      Рейтинг: +395

      meiram 22 мая 2017, 22:29

      На мой взгляд необходимо найти "Ростову" главного отечественного частного спонсора, в виде перспективной развивающей компании,чтобы не было контрастной финансовой составляющей и работать дальше! Не хотелось бы разрушения этой симпатичной футбольной команды, в которую влюбились не только в России,но и минимум постсоветское пространство, представителем РК являюсь я.

      2
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      Рейтинг: +577

      yurdin 22 мая 2017, 21:51

      Будем объективными.Без еврокубков теряется смысл пребывания в клубе,как Бердыеву,так и ведущим игрокам,которым обрадуются участники еврокубков и иностранные клубы. Товар лицом то в этом году показали всей Европе на загляденье.А тем более ситуация с финансированием в Ростове не стабильна и переменчива как погода. На кой это Бердыеву? "Хватит натерпелись!"- сказать он вправе.

      0
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 22 мая 2017, 21:37

      Не уходи!!!!

      1
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 22 мая 2017, 21:34

      Бердыев - нужен любой команде, как воздух!!!! Он лучший!!!

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 22 мая 2017, 21:11

      Если бы остался, игроки не слили бы последний матч.

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      Рейтинг: +33

      зуб даю 22 мая 2017, 21:09

      да что там думать? в Казань надо ехать. и команду привозить обратно в Рубин. Не только из Ростова, и из Московских клубов. чтобы снова громить барсу

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