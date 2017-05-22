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  • Бердыев: «Останусь ли я в «Ростове»? Я еще не принял решение»

Бердыев: «Останусь ли я в «Ростове»? Я еще не принял решение»

22 мая 2017, 19:01
25

Вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев ответил на вопросы DonNews по поводу дальнейшей карьеры. Ранее сообщалось о возможном возвращении специалиста в «Рубин».

– Остаетесь в «Ростове»?

– Я еще не принял решение. Пока в клубе нет определенности в организационных вопросах.

– Как обстоят дела с финансами?

– Ситуация нормализуется, и у руководства клуба есть понимание, что ее нужно стабилизировать. Футболисты тоже это понимают.

– Как игроки команды приняли непопадание в Лигу Европы?

– Ребята не удовлетворены шестым местом, так как они ставили для себя высокие цели. В целом сезон можно считать успешным, если говорить о международных турнирах.

Ростовский клуб завершил сезон чемпионата России на шестой строчке в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (25)
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МАКАРШВЕД
1495471126
Где Бердыев Курбан Бекиеч там победа! За него клубы поборятся...
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W/O N
1495474657
«Ростов-Дон» со счетом 26:18 победил тольяттинскую «Ладу» во втором матче финальной серии и вернул себе титул чемпиона страны! Ура!
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raritet
1495476021
Бердыев как воздух нужен Зениту.
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paracetamol
1495476717
Если бы остался, игроки не слили бы последний матч.
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sergun-kuk
1495478049
Бердыев - нужен любой команде, как воздух!!!! Он лучший!!!
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elizaveta-285
1495478249
Не уходи!!!!
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meiram
1495481395
На мой взгляд необходимо найти "Ростову" главного отечественного частного спонсора, в виде перспективной развивающей компании,чтобы не было контрастной финансовой составляющей и работать дальше! Не хотелось бы разрушения этой симпатичной футбольной команды, в которую влюбились не только в России,но и минимум постсоветское пространство, представителем РК являюсь я.
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momwig_
1495514493
Распродадут, вот ситуация и стабилизируется.
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OfaZavr
1495521912
Ростов должен всё сделать чтобы Бердыев остался!
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ALeX-161-rus
1495524794
Спокойно, без паники! Болельщики других клубов, желающих в тренеры Бердыева,тоже не лелейте особых надежд. Ситуация наладится,будет спонсор,продадут Азмуна. Бердыев не тот человек,который пришел,чтобы быстро уйти.Он тихо и кропотливо строит КОМАНДУ.
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