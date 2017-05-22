Бердыев: «Останусь ли я в «Ростове»? Я еще не принял решение»

Вице-президент и тренер «Ростова» Курбан Бердыев ответил на вопросы DonNews по поводу дальнейшей карьеры. Ранее сообщалось о возможном возвращении специалиста в «Рубин».
– Остаетесь в «Ростове»?
– Я еще не принял решение. Пока в клубе нет определенности в организационных вопросах.
– Как обстоят дела с финансами?
– Ситуация нормализуется, и у руководства клуба есть понимание, что ее нужно стабилизировать. Футболисты тоже это понимают.
– Как игроки команды приняли непопадание в Лигу Европы?
– Ребята не удовлетворены шестым местом, так как они ставили для себя высокие цели. В целом сезон можно считать успешным, если говорить о международных турнирах.
Ростовский клуб завершил сезон чемпионата России на шестой строчке в турнирной таблице.
Источник: Бомбардир.ру