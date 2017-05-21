Игроки «Лестера» с трудом подбрасывали Василевски во время прощания

«Лестер Сити» в заключительном матче сезона АПЛ сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1) и завершил сезон на 12-й строчке в турнирной таблице. После матча футболисты клуба устроили прощание с защитником Марцином Василевски, который покинет команду в период летнего трансферного окна.

На видеоролике, размещенном в официальном твиттер клуба, партнеры по команде смогли подбросить 36-летнего поляка только три раза из пяти. Согласно официальному сайту «Лестера», футболист весит 88 килограмм.

Василевски выступал за «лис» с 2013 года. Ранее стало известно о том, что клуб не будет продлевать контракт с защитником.