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Черчесов ждет информацию по травме Дзагоева

21 мая 2017, 17:45
5

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ожидает информацию по травме полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

«Сегодня ждем информацию по Алану. Посмотрим, позволит ли его травма принять участие в сборе команды. Бывало, что игрок и травмированным прибывал на сборы, где в итоге и восстанавливался полностью.

Алан – футболист высокого уровня. От таких игроков не отказываются. Но нужно точно знать характер его повреждения и его готовность», – рассказал Черчесов в эфире программы «После футбола».

Напомним, футболист не принимал участие во встрече с «Анжи» из-за повреждения. Дзагоев вызван в сборную России для подготовки к Кубку конфедераций.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Кубок конфедераций ЦСКА Россия Дзагоев Алан Черчесов Станислав
Комментарии (5)
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dok66
1495379455
Алан конечно нужен сборной , но не играть же с травмой . Впереди отдых есть время справиться со своими травмами . Здоровья !
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Bozigit
1495382381
здоровья Алану
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myelementisearth
1495397044
Есть предчувствие, что повторяется история с Евро2016))) Алан получил травму, пропустил Евро, наши сыграли как бомжи....
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himik2-62
1495404193
несколько рецедивов так просто не востановишь,бери тарасова глушакова ......и удачи тебе саламыч
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vladimir-7
1495435160
Лысый, из ЦСКА не бери, в команде все нужны! АЛАНЧИК, здоровья тебе пожелаю.
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