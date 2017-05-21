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    Черчесов ждет информацию по травме Дзагоева

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ожидает информацию по травме полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

    «Сегодня ждем информацию по Алану. Посмотрим, позволит ли его травма принять участие в сборе команды. Бывало, что игрок и травмированным прибывал на сборы, где в итоге и восстанавливался полностью.

    Алан – футболист высокого уровня. От таких игроков не отказываются. Но нужно точно знать характер его повреждения и его готовность», – рассказал Черчесов в эфире программы «После футбола».

    Напомним, футболист не принимал участие во встрече с «Анжи» из-за повреждения. Дзагоев вызван в сборную России для подготовки к Кубку конфедераций.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.05.2017 17:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 мая 2017, 09:39

      Лысый, из ЦСКА не бери, в команде все нужны! АЛАНЧИК, здоровья тебе пожелаю.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 22 мая 2017, 01:03

      несколько рецедивов так просто не востановишь,бери тарасова глушакова ......и удачи тебе саламыч

      -1
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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 21 мая 2017, 23:04

      Есть предчувствие, что повторяется история с Евро2016))) Алан получил травму, пропустил Евро, наши сыграли как бомжи....

      0
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 21 мая 2017, 18:59

      здоровья Алану

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 18:10

      Алан конечно нужен сборной , но не играть же с травмой . Впереди отдых есть время справиться со своими травмами . Здоровья !

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