Черчесов ждет информацию по травме Дзагоева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что ожидает информацию по травме полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева.

«Сегодня ждем информацию по Алану. Посмотрим, позволит ли его травма принять участие в сборе команды. Бывало, что игрок и травмированным прибывал на сборы, где в итоге и восстанавливался полностью.

Алан – футболист высокого уровня. От таких игроков не отказываются. Но нужно точно знать характер его повреждения и его готовность», – рассказал Черчесов в эфире программы «После футбола».

Напомним, футболист не принимал участие во встрече с «Анжи» из-за повреждения. Дзагоев вызван в сборную России для подготовки к Кубку конфедераций.