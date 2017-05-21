Луческу: «Давление на меня было с самого начала, но впереди еще год контракта»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал результаты «Зенита» в текущем сезоне. Специалист отметил, что ему приходится работать под большим давлением. Уходить из команды он пока не собирается.

«Какова моя дальнейшая судьба? У меня впереди еще год контракта. Давление на меня было с самого начала. Конечно, команда должна играть еще лучше, но с некоторыми перестановками. Нужно обратить внимание на трансферы в летнее трансферное окно. Спасибо футболистам «Зенита» за этот год», – сказал Луческу.

Напомним, в чемпионате России «Зенит» занял третью строчку. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.