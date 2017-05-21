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    Луческу: «Давление на меня было с самого начала, но впереди еще год контракта»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал результаты «Зенита» в текущем сезоне. Специалист отметил, что ему приходится работать под большим давлением. Уходить из команды он пока не собирается.

    «Какова моя дальнейшая судьба? У меня впереди еще год контракта. Давление на меня было с самого начала. Конечно, команда должна играть еще лучше, но с некоторыми перестановками. Нужно обратить внимание на трансферы в летнее трансферное окно. Спасибо футболистам «Зенита» за этот год», – сказал Луческу.

    Напомним, в чемпионате России «Зенит» занял третью строчку. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2017 17:23
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 22 мая 2017, 01:54

      уаха-ха-ха!)

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 мая 2017, 22:35

      А дадут ли тебе еще этот год? Зачем? Чтобы все ошибки спихивать на Мутко, прессу, судей (конечно они часто виноваты) и ныть, ныть и ныть?

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 21 мая 2017, 20:17

      За первый год работы нормально.ЛЕ тоже хорошо,есть возможность подольше поиграть,а не вылететь из группы в ЛЧ.С Данни на 2 года продлять обязательно,с Кержом прощаться похорошему.Ротация нужна однозначно.Ну и к новым победам.

      2
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      Рейтинг: +3942

      Kollljan > Аскорбин 21 мая 2017, 21:27

      Вот и я точно также думаю.

      0
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      Рейтинг: +160

      виктоша 21 мая 2017, 19:58

      ...Правда, что ли, останется? После такой азартной и убедительной игры с Локо уже непонятно, плохо это или хорошо...

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      Рейтинг: +3942

      Kollljan 21 мая 2017, 19:45

      Работай дальше, дед, главное, чтобы в команде не было негров, как в Спартаке.

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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 21 мая 2017, 19:00

      поживем увидим

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      Рейтинг: +1539

      isa361 21 мая 2017, 18:53

      Какой контракт олень!!! Вали на хрен из клуба. Ты уже испортил команду.. Плакса старая

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 мая 2017, 18:45

      Он еще на год собрался остаться. Теперь интересно было бы на этих четырех мушкетеров посмотреть, которые со своих зарплат за протирание лавки собрались уходить, если тренера не поменяют. Ради этого надо оставлять. )))

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 21 мая 2017, 18:44

      "...Нужно обратить внимание на трансферы в летнее трансферное окно..."

      Он имеет два полноценных состава, оба из которых способны бороться за "золото"! Какие на хрен ещё трансферы???

      3
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      Рейтинг: +89

      Rustam aka OkS 21 мая 2017, 18:37

      А я хочу сказать одно...
      Заметили как сбавил лично Луческу?
      Я помню еще когда он тренировал Шахтер из Донецка и был кубок первого канала,тот самый шахтер играл так,будто он Барселона...да и в еврокубках проявлял себя крепким игроком..
      Казалось бы,Мирча перешел в клуб не меньше Шахтера,ну по крайней мере по амбициям и составу.В итоге получаем спад в игре,споры внутри команды и все такое...
      Все это говорит о том что непосредственно сам Мирча сдал...и не пора бы ему на пенсию?

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