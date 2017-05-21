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  • Луческу: «Давление на меня было с самого начала, но впереди еще год контракта»

Луческу: «Давление на меня было с самого начала, но впереди еще год контракта»

21 мая 2017, 17:23
30

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал результаты «Зенита» в текущем сезоне. Специалист отметил, что ему приходится работать под большим давлением. Уходить из команды он пока не собирается.

«Какова моя дальнейшая судьба? У меня впереди еще год контракта. Давление на меня было с самого начала. Конечно, команда должна играть еще лучше, но с некоторыми перестановками. Нужно обратить внимание на трансферы в летнее трансферное окно. Спасибо футболистам «Зенита» за этот год», – сказал Луческу.

Напомним, в чемпионате России «Зенит» занял третью строчку. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге Европы.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (30)
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сасас
1495377047
Назначение Лучески- ошибка десятилетия. Вторую ошибку руководство допустить не имеет право
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a-rakhmatov
1495377127
Уже противно слышать плач цыгана.....не нужен он Зене!!!
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dok66
1495378930
Год контракта впереди ? Видимо Миллеру сначала менеджмент Зенита нужно перешерстить , а то следующий сезон может оказаться еще плачевнее .
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Путник 13
1495379620
Давай домой ..не дай бог оставят...будет большое разочарование политикой клуба ЗЕНИТ
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alp
1495379911
не не не!! умерла так умерла! домой, Мирча! домой!!
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cska-62
1495381465
"...Нужно обратить внимание на трансферы в летнее трансферное окно..." Он имеет два полноценных состава, оба из которых способны бороться за "золото"! Какие на хрен ещё трансферы???
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Супермачо
1495381510
Он еще на год собрался остаться. Теперь интересно было бы на этих четырех мушкетеров посмотреть, которые со своих зарплат за протирание лавки собрались уходить, если тренера не поменяют. Ради этого надо оставлять. )))
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isa361
1495382033
Какой контракт олень!!! Вали на хрен из клуба. Ты уже испортил команду.. Плакса старая
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Kollljan
1495385113
Работай дальше, дед, главное, чтобы в команде не было негров, как в Спартаке.
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Аскорбин
1495387045
За первый год работы нормально.ЛЕ тоже хорошо,есть возможность подольше поиграть,а не вылететь из группы в ЛЧ.С Данни на 2 года продлять обязательно,с Кержом прощаться похорошему.Ротация нужна однозначно.Ну и к новым победам.
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