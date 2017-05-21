Жиру летом готов покинуть «Арсенал», чтобы попасть на ЧМ-2018

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру готов покинуть лондонский клуб во время летнего трансферного окна. По информации источника, 30-летний француз хочет иметь постоянное место в стартовом составе, чтобы попасть с национальной командой на чемпионат мира-2018.

Действующий контракт форварда с лондонским клубом рассчитан до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Марсель».

В нынешнем сезоне Жиру провел за «Арсенал» в АПЛ 29 матчей, в которых забил 12 голов и сделал три результативные передачи.