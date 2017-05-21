Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жиру летом готов покинуть «Арсенал», чтобы попасть на ЧМ-2018

    Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру готов покинуть лондонский клуб во время летнего трансферного окна. По информации источника, 30-летний француз хочет иметь постоянное место в стартовом составе, чтобы попасть с национальной командой на чемпионат мира-2018.

    Действующий контракт форварда с лондонским клубом рассчитан до лета 2019 года. Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Марсель».

    В нынешнем сезоне Жиру провел за «Арсенал» в АПЛ 29 матчей, в которых забил 12 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.05.2017 13:01
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 мая 2017, 13:22

      Как будто бы Оливье из Арсенала не попадет на ЧМ 2018, ему просто надоело играть за команду , которая толком не за что серьезное не борется , пусть так прямо и говорит. А Марсель в перспективе может выдать сезон такой же ,как Монако в этом.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +129

      Пикап96 > hevbn 28 21 мая 2017, 14:48

      Марсель?? В перспективе?? Ты о чем?? Я быстрей поверю в то, что Ницца станет чемпионом, чем Марсель чего-то добьется.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Пикап96 21 мая 2017, 21:21

      Посмотрим, Ницца конечно хорошая команда , но если они упустят Фавра то в следующим сезоне хоть бы за десятку зацепились, а Марсель я думаю в следующим сезоне попадет в лигу чемпионов. а через сезон уже можно будет подумать сделать тот же трюк ,что и Монако. Гарсия очень хороший тренер ,который умеет делать сильные играющие команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Yurbanoid 21 мая 2017, 13:05

      Спасибо за красивые голы в этом сезоне, Оливье, но Арсеналу нужен топовый нап уровня Обамеянга. Без обид

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Yurbanoid 21 мая 2017, 13:30

      Обамеянг вовсе не сильнее Жиру, если Арсенал не может выиграть с Жиру ничего серьезного, то это не проблемы игрока ,а проблемы клуба. Так, что может это Арсенал не топ. клуб, а не Оливье не топ. игрок.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +52

      Yurbanoid > hevbn 28 21 мая 2017, 14:28

      Ну смотри, Санчез старается, пыхтит, тащит Арсенал, но может если ему в пару подписать топового исполнителя, у Арсенала дела пойдут лучше?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +129

      Пикап96 > hevbn 28 21 мая 2017, 14:51

      Вот РВП пылил так пылил, сколько за сезон колотил.. А салат так не может (ни в коей мере не умаляю его достоинств).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Yurbanoid 21 мая 2017, 20:48

      Все может быть, но для того чтобы Арсеналу выйти на новый уровень нужна полная перестройка команды начиная с тренера, да и вообще по моему Алексис собирается уходить, а Жиру например почти не играл весь сезон в старте , но все равно умудрялся стабильно забивать. Ты же не будешь говорить , что Бензема не топ. нападающий,потому что Карим играет за Мадрид, а ведь он если вдуматься не намного сильнее Жиру, ведь короля делает свита ,а как раз со свитой в Арсенале и проблема , только Алексис,Ремзи,Чех и местами Озил соответствуют высоким стандартам в борьбе за чемпионство..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > Пикап96 21 мая 2017, 21:00

      А чем они так уж отличаются , что Робин в лучшие годы был игроком национальной сборной ,которая на тот момент была еще сильной командой, что Жиру на ЕВРО 2016 был основным нападающим ,он хорошо делал свою работу и помог команде дойти до финала, а что касается клубной карьеры тут нельзя сравнивать , да ван Перси забивал много ,
      но если помнишь он ушел из Арсенала , чтобы что нибудь выиграть и выиграл в Ман.Юнайтед, я думаю , что и Жиру если бы оказался в Челси он был бы не хуже Косты.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11