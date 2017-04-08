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    Жиру может сменить «Арсенал» на «Марсель»

    Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. В приобретении 30-летнего футболиста заинтересован «Марсель».

    Сообщается, что главный тренер французской команды Руди Гарсия уже провел беседу с форвардом по поводу трансфера.

    Ранее стало известно, что «Марсель» этим летом готов выделить на покупку новых игроков около 100 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Жиру забил девять голов в 21 матче.

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    Источник: Francefootball

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    08.04.2017 07:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 8 апреля 2017, 10:23

      Давно пора!

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      Ответить
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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 8 апреля 2017, 09:43

      Давно пора

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 апреля 2017, 08:11

      Придут Роналду и Суарес))))

      0
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 8 апреля 2017, 07:57

      Если по окончанию сезона уйдет Жиру, Санчес... то кто же тогда останется в Арсенале...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1346

      Бомбардир > Lab[44] 8 апреля 2017, 08:08

      Венгер

      1
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