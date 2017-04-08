Жиру может сменить «Арсенал» на «Марсель»

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку. В приобретении 30-летнего футболиста заинтересован «Марсель».

Сообщается, что главный тренер французской команды Руди Гарсия уже провел беседу с форвардом по поводу трансфера.

Ранее стало известно, что «Марсель» этим летом готов выделить на покупку новых игроков около 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Жиру забил девять голов в 21 матче.

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