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    Источник: «Манчестер Юнайтед» просматривал Зелински и Бернардески

    «Манчестер Юнайтед» может провести укрепление состава на итальянском рынке. Клуб уже отправил в страну своего скаута, который просматривал полузащитника «Наполи» Петра Зелински и хавбека «Фиорентины» Федерико Бернардески, утверждает TMW . Ранее не исключалось, что «Манчестер Юнайтед» на укрепление состава получит порядка 200 миллионов евро.

    23-летний Зелински в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач, Бернардески в 31 матче забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 10:59
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