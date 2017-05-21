Источник: «Манчестер Юнайтед» просматривал Зелински и Бернардески

«Манчестер Юнайтед» может провести укрепление состава на итальянском рынке. Клуб уже отправил в страну своего скаута, который просматривал полузащитника «Наполи» Петра Зелински и хавбека «Фиорентины» Федерико Бернардески, утверждает TMW . Ранее не исключалось, что «Манчестер Юнайтед» на укрепление состава получит порядка 200 миллионов евро.

23-летний Зелински в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 35 матчей, в которых забил пять голов и отдал семь результативных передач, Бернардески в 31 матче забил 11 голов и отдал пять результативных передач.