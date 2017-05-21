РФПЛ. Гол Кокорина позволил «Зениту» одержать победу над «Локомотивом»

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В матче 30-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на выезде оказался сильнее «Локомотива» – 2:0. Голы в этой встрече забили Александр Кокорин и Данни.
Этот результат не позволил петербургской команде обогнать в турнирной таблице ЦСКА, поскольку армейцы в параллельной встрече обыграли «Анжи». «Зенит» набрал 61 очко и занял третье место, гарантировав участие в следующем розыгрыше Лиги Европы. «Локомотив» завершил чемпионат на восьмой строчке.
Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур
Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Кокорин, 33; 0:2 – Данни, 83.
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Тарасов (Баринов, 56), Майкон (Касаев, 74), Миранчук, Фернандеш, Ари.
Зенит: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Цаллагов, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.
Предупреждения: Гилерме, 35; Фернандеш, 35; И. Денисов, 38; Пейчинович, 80 – Дзюба, 38; Кришито, 39.