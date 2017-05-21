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    РФПЛ. Гол Кокорина позволил «Зениту» одержать победу над «Локомотивом»

    В матче 30-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» на выезде оказался сильнее «Локомотива» – 2:0. Голы в этой встрече забили Александр Кокорин и Данни.

    Этот результат не позволил петербургской команде обогнать в турнирной таблице ЦСКА, поскольку армейцы в параллельной встрече обыграли «Анжи». «Зенит» набрал 61 очко и занял третье место, гарантировав участие в следующем розыгрыше Лиги Европы. «Локомотив» завершил чемпионат на восьмой строчке.

    Чемпионат России. РФПЛ. 30-й тур

    Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кокорин, 33; 0:2 – Данни, 83.

    Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Игнатьев, Денисов, Тарасов (Баринов, 56), Майкон (Касаев, 74), Миранчук, Фернандеш, Ари.

    Зенит: Лодыгин, Жирков, Кришито, Нету, Смольников, Цаллагов, Маурисио, Жулиано, Данни, Кокорин, Дзюба.

    Предупреждения: Гилерме, 35; Фернандеш, 35; И. Денисов, 38; Пейчинович, 80 – Дзюба, 38; Кришито, 39.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 16:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +439

      сасас 21 мая 2017, 17:01

      Поскорей бы услышать новость о том, что Луческо выгнан из Зенита

      1
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 21 мая 2017, 16:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЙУХ вам, а Лига чемпионов, бомжары!!!!!!

      -4
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      Рейтинг: +170

      Максим2310 > rammax fcsm 21 мая 2017, 17:09

      ну и у вас она только на 6 матчей. потом снова 16 лет ждать)

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