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    Набабкин: «Анжи» иногда выдает качественные матчи»

    Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин не исключил, что «Анжи» в матче 30-го тура против них выдаст качественный матч. Встреча начнется сегодня в 15:00 по московскому времени.

    «Анжи» – неплохая команда, которая умеет перестраиваться по ходу матча в зависимости от игры соперника, от счета. В футбольном плане в Махачкале многое поменялось в последние годы, но в любом составе коллектив иногда выдает качественные матчи», – заявил Набабкин.

    ЦСКА перед заключительным туром первенства идет на втором месте, опережая «Зенит» на одно очко.

    Источник: Twitter

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    21.05.2017 10:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 мая 2017, 11:50

      Это, в случае, если ничейку сгоняете, то уже есть оправдание? Хотите в ЛЧ? Тогда громите Анжи!

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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 21 мая 2017, 11:25

      Хватит ныть! Побеждайте!!!

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