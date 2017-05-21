Набабкин: «Анжи» иногда выдает качественные матчи»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин не исключил, что «Анжи» в матче 30-го тура против них выдаст качественный матч. Встреча начнется сегодня в 15:00 по московскому времени.

«Анжи» – неплохая команда, которая умеет перестраиваться по ходу матча в зависимости от игры соперника, от счета. В футбольном плане в Махачкале многое поменялось в последние годы, но в любом составе коллектив иногда выдает качественные матчи», – заявил Набабкин.

ЦСКА перед заключительным туром первенства идет на втором месте, опережая «Зенит» на одно очко.