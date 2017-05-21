Конте хочет потратить бонусы от «Челси» на покупку недвижимости

Поздравляю всех!И у нас на улице праздник!Антонио купит дом а Италии.Теперь владея информацией можно наконец спокойно уснуть.
Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, как может потратить бонусы, выплаченные ему клубом за чемпионство в текущем сезоне в АПЛ.
«Является ли мой бонус высоким? Это зависит от того, чего вы добились. Возможно, на эти деньги куплю дом в Италии.
В Лечче у меня родители и, конечно, я надеюсь, провести некоторое время отпуска там. Это будет очень спокойный отпуск. Я хочу провести несколько дней со своими родителями, и в месте, где я родился», – заявил Конте.
Напомним, специалист провел первый сезон в роли главного тренера «Челси».