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    Конте хочет потратить бонусы от «Челси» на покупку недвижимости

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, как может потратить бонусы, выплаченные ему клубом за чемпионство в текущем сезоне в АПЛ.

    «Является ли мой бонус высоким? Это зависит от того, чего вы добились. Возможно, на эти деньги куплю дом в Италии.

    В Лечче у меня родители и, конечно, я надеюсь, провести некоторое время отпуска там. Это будет очень спокойный отпуск. Я хочу провести несколько дней со своими родителями, и в месте, где я родился», – заявил Конте.

    Напомним, специалист провел первый сезон в роли главного тренера «Челси».

    Источник: Mirror.co.uk

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    21.05.2017 08:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12

      Dimel 21 мая 2017, 11:22

      Поздравляю всех!И у нас на улице праздник!Антонио купит дом а Италии.Теперь владея информацией можно наконец спокойно уснуть.

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 21 мая 2017, 09:55

      ну и при чем здесь, футбол, господа журналюги?

      1
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > PNZ1985 21 мая 2017, 10:22

      это говорит о том, что им уже не о чем написать, вот и пишут не пойми что

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