Конте хочет потратить бонусы от «Челси» на покупку недвижимости

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, как может потратить бонусы, выплаченные ему клубом за чемпионство в текущем сезоне в АПЛ.

«Является ли мой бонус высоким? Это зависит от того, чего вы добились. Возможно, на эти деньги куплю дом в Италии.

В Лечче у меня родители и, конечно, я надеюсь, провести некоторое время отпуска там. Это будет очень спокойный отпуск. Я хочу провести несколько дней со своими родителями, и в месте, где я родился», – заявил Конте.

Напомним, специалист провел первый сезон в роли главного тренера «Челси».