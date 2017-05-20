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    Примера. «Депортиво» разгромил «Лас-Пальмас», «Алавес» не смог обыграть «Леганес»

    В рамках заключительного тура Примеры «Депортиво» на своем поле крупно переиграл «Лас-Пальмас». Дублем в составе хозяев отметился Флорин Андоне. В другом матче «Леганес» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Алавесом». На гол игрока гостей Ненада Крстичича на 64-й минуте ответил Давид Тимор на 89-й.

    Таким образом, «Алавес» расположился на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, «Лас-Пальмас» – 14-й, «Депортиво» находится на 16-м месте, «Леганес» – на 17-й позиции.

    Испания. Примера. 38-й тур

    Депортиво – Лас-Пальмас – 3:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Андоне, 4; 2:0 – Андоне, 28; 3:0 – Хиль, 39.

    Удаления: нет – Эрнан, 79.

    Леганес – Алавес – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Крстичич, 64; 1:1 – Тимор, 89.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2017 21:51
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