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    Ребров: «В первое время на тренировках Карреры игроки «Спартака» пищали, но все себя пересиливали. Результат налицо»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров признался, что не всем игрокам удавалось нормально переносить нагрузки на первых тренировках главного тренера Массимо Карреры. По словам вратаря, футболистам красно-белых было очень тяжело, но это в итоге дало свой результат.

    Итальянский специалист возглавил московскую команду в прошлом августе после увольнения Дмитрия Аленичева и завоевал с ней чемпионский титул в нынешнем сезоне.

    – Бросилось в глаза, что команда здорово подготовлена функционально. Что-то изменилось в тренировках?

    – Очень сильно. Прессу досконально не читаю, но основные новости вижу. Кто-то пишет, что Каррера принес только эмоции. Ерунда. А физически кто нас готовил? Таких нагрузок, как в этом году, ребята никогда не получали, сто процентов. Восстановительных дней в цикле практически не было. Ежедневно шла работа. Первое время кто-то пищал, было тяжело, но все себя пересиливали и – результат налицо.

    – От этого и голы на последних минутах?

    – Конечно. Физически мы выглядели очень здорово. Совместно с эмоциями.

    – При Якине многие высказывались, что тяжелее в их жизни подготовки не было. У итальянца еще жестче?

    – Тогда было больше силовой и прыжковой работы. У Карреры было много бега на разные отрезки. Не хочу сказать, что это неверный подход. Просто метод нынешнего тренера дал результат.

    – Для иностранцев зимний перерыв в России непривычен.

    – Были новые моменты для Карреры. Для него это первая самостоятельная подготовка в чужой стране. Он искал то, что нужно команде.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.05.2017 14:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 20 мая 2017, 16:21

      класссссссс!!!!!

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