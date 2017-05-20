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  • Ребров: «В первое время на тренировках Карреры игроки «Спартака» пищали, но все себя пересиливали. Результат налицо»

Ребров: «В первое время на тренировках Карреры игроки «Спартака» пищали, но все себя пересиливали. Результат налицо»

20 мая 2017, 14:16
3

Голкипер «Спартака» Артем Ребров признался, что не всем игрокам удавалось нормально переносить нагрузки на первых тренировках главного тренера Массимо Карреры. По словам вратаря, футболистам красно-белых было очень тяжело, но это в итоге дало свой результат.

Итальянский специалист возглавил московскую команду в прошлом августе после увольнения Дмитрия Аленичева и завоевал с ней чемпионский титул в нынешнем сезоне.

– Бросилось в глаза, что команда здорово подготовлена функционально. Что-то изменилось в тренировках?

– Очень сильно. Прессу досконально не читаю, но основные новости вижу. Кто-то пишет, что Каррера принес только эмоции. Ерунда. А физически кто нас готовил? Таких нагрузок, как в этом году, ребята никогда не получали, сто процентов. Восстановительных дней в цикле практически не было. Ежедневно шла работа. Первое время кто-то пищал, было тяжело, но все себя пересиливали и – результат налицо.

– От этого и голы на последних минутах?

– Конечно. Физически мы выглядели очень здорово. Совместно с эмоциями.

– При Якине многие высказывались, что тяжелее в их жизни подготовки не было. У итальянца еще жестче?

– Тогда было больше силовой и прыжковой работы. У Карреры было много бега на разные отрезки. Не хочу сказать, что это неверный подход. Просто метод нынешнего тренера дал результат.

– Для иностранцев зимний перерыв в России непривычен.

– Были новые моменты для Карреры. Для него это первая самостоятельная подготовка в чужой стране. Он искал то, что нужно команде.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Каррера Массимо
Комментарии (3)
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Спартач_навсегда
1495286514
класссссссс!!!!!
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