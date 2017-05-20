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    Жулиано получил вызов в сборную Бразилии

    Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил состав национальной команды для участия в предстоящих товарищеских матчах. Напомним, что 9 июня бразильцы сыграют с Аргентиной, а 13 июня встретятся с Австралией.

    Как сообщает официальный сайт Федерации футбола в Бразилии, в список из 24 игроков попал полузащитник «Зенита» Жулиано.

    Вратари: Диего Алвес («Валенсия», Испания), Уэвертон («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия), Эдерсон («Бенфика», Португалия);

    Защитники: Давид Луис («Челси», Англия), Жил («Шаньдун Лунэн», Китай), Жемерсон («Монако», Франция), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Тиаго Силва («ПСЖ», Франция), Алекс Сандро («Ювентус», Италия), Фагнер («Коринтианс»), Филипе Луис («Атлетико», Испания), Рафинья («Бавария», Германия);

    Полузащитники: Фернандиньо («Манчестер Сити», Англия), Жулиано («Зенит», Россия), Лукас Лима («Сантос», Бразилия), Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд», Китай), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль», Англия), Ренато Аугусто («Бейцзин Гуоань», Китай), Родригиньо Коста («Коринтианс», Бразилия), Виллиан («Челси», Англия);

    Нападающие: Диего Соуза («Спорт Ресифи», Бразилия), Дуглас Коста («Бавария», Германия), Габриэль Жезус («Манчестер Сити», Англия), Тайсон («Шахтер», Украина).

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.05.2017 06:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 20 мая 2017, 21:07

      Неожиданно. Осенью однозначно заслуженно, но сейчас... хз

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 20 мая 2017, 11:59

      Халка нет , хотя трое из китайского чемпионата . Странная сборная , видимо просто посмотреть на них решили .

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 мая 2017, 10:14

      Да, китайцев много. А все потешаются на иллюзиями Витселя. И того при надобности вызовут.

      1
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 20 мая 2017, 08:59

      нормально!

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      Рейтинг: +40

      gosha1989 20 мая 2017, 08:44

      Состав какой-то странный, из Китая вон сколько игроков взял, уж лучше бы из местного набрал по больше.

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 20 мая 2017, 08:31

      Чем заслужил??? Лучше бы Халка взяли!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 мая 2017, 08:30

      вызвать то вызвали, а играть то будет, а если и будет то 5-10 минут и вообще для Зенита и РФПЛ он может и подходит, а вот для сб.Бразилии сыроват

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 20 мая 2017, 08:08

      коста и тайсон полузащитники ....

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 20 мая 2017, 07:18

      странно... особо не выделялся с весны

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 мая 2017, 07:12

      ни одного ярко выраженного и стабильнозабивающего напа....

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > 84aivengo 20 мая 2017, 08:26

      Габриэль Жезус,а это кто может скрытый Кукорин

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