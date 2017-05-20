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Жулиано получил вызов в сборную Бразилии

20 мая 2017, 06:53
11

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил состав национальной команды для участия в предстоящих товарищеских матчах. Напомним, что 9 июня бразильцы сыграют с Аргентиной, а 13 июня встретятся с Австралией.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола в Бразилии, в список из 24 игроков попал полузащитник «Зенита» Жулиано.

Вратари: Диего Алвес («Валенсия», Испания), Уэвертон («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия), Эдерсон («Бенфика», Португалия);

Защитники: Давид Луис («Челси», Англия), Жил («Шаньдун Лунэн», Китай), Жемерсон («Монако», Франция), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Тиаго Силва («ПСЖ», Франция), Алекс Сандро («Ювентус», Италия), Фагнер («Коринтианс»), Филипе Луис («Атлетико», Испания), Рафинья («Бавария», Германия);

Полузащитники: Фернандиньо («Манчестер Сити», Англия), Жулиано («Зенит», Россия), Лукас Лима («Сантос», Бразилия), Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд», Китай), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль», Англия), Ренато Аугусто («Бейцзин Гуоань», Китай), Родригиньо Коста («Коринтианс», Бразилия), Виллиан («Челси», Англия);

Нападающие: Диего Соуза («Спорт Ресифи», Бразилия), Дуглас Коста («Бавария», Германия), Габриэль Жезус («Манчестер Сити», Англия), Тайсон («Шахтер», Украина).

Источник: Бомбардир.ру
Весь мир Зенит Бразилия Жулиано Тите
Комментарии (11)
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84aivengo
1495253555
ни одного ярко выраженного и стабильнозабивающего напа....
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Аид666
1495253884
странно... особо не выделялся с весны
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Mr_Murder
1495256929
коста и тайсон полузащитники ....
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Garrincha58
1495258240
вызвать то вызвали, а играть то будет, а если и будет то 5-10 минут и вообще для Зенита и РФПЛ он может и подходит, а вот для сб.Бразилии сыроват
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Alex ostrov
1495258290
Чем заслужил??? Лучше бы Халка взяли!
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gosha1989
1495259099
Состав какой-то странный, из Китая вон сколько игроков взял, уж лучше бы из местного набрал по больше.
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яйва-яйва
1495259942
нормально!
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ItalianFootball
1495264480
Да, китайцев много. А все потешаются на иллюзиями Витселя. И того при надобности вызовут.
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dok66
1495270754
Халка нет , хотя трое из китайского чемпионата . Странная сборная , видимо просто посмотреть на них решили .
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Nevsky_RU
1495303643
Неожиданно. Осенью однозначно заслуженно, но сейчас... хз
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