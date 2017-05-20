Жулиано получил вызов в сборную Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил состав национальной команды для участия в предстоящих товарищеских матчах. Напомним, что 9 июня бразильцы сыграют с Аргентиной, а 13 июня встретятся с Австралией.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола в Бразилии, в список из 24 игроков попал полузащитник «Зенита» Жулиано.

Вратари: Диего Алвес («Валенсия», Испания), Уэвертон («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия), Эдерсон («Бенфика», Португалия);

Защитники: Давид Луис («Челси», Англия), Жил («Шаньдун Лунэн», Китай), Жемерсон («Монако», Франция), Родриго Кайо («Сан-Паулу»), Тиаго Силва («ПСЖ», Франция), Алекс Сандро («Ювентус», Италия), Фагнер («Коринтианс»), Филипе Луис («Атлетико», Испания), Рафинья («Бавария», Германия);

Полузащитники: Фернандиньо («Манчестер Сити», Англия), Жулиано («Зенит», Россия), Лукас Лима («Сантос», Бразилия), Паулиньо («Гуанчжоу Эвергранд», Китай), Филиппе Коутиньо («Ливерпуль», Англия), Ренато Аугусто («Бейцзин Гуоань», Китай), Родригиньо Коста («Коринтианс», Бразилия), Виллиан («Челси», Англия);

Нападающие: Диего Соуза («Спорт Ресифи», Бразилия), Дуглас Коста («Бавария», Германия), Габриэль Жезус («Манчестер Сити», Англия), Тайсон («Шахтер», Украина).