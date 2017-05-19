Путин и Мутко попали в число самых влиятельных людей в мировом футболе

Британское издание FourFourTwo опубликовало список из 100 человек, оказавших наибольшее влияние на развитие футбола в мире.

В число самых влиятельных людей вошли директор «Челси» Марина Грановская (22-е место), президент России Владимир Путин (23-е место), вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко (28-е место) и владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев (30-е место).

Стоит отметить, что первая двадцатка рейтинга будет опубликована позднее.