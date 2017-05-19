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    Путин и Мутко попали в число самых влиятельных людей в мировом футболе

    Британское издание FourFourTwo опубликовало список из 100 человек, оказавших наибольшее влияние на развитие футбола в мире.

    В число самых влиятельных людей вошли директор «Челси» Марина Грановская (22-е место), президент России Владимир Путин (23-е место), вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко (28-е место) и владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев (30-е место).

    Стоит отметить, что первая двадцатка рейтинга будет опубликована позднее.

    Источник: FourFourTwo

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    19.05.2017 14:07
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2389

      serglider 20 мая 2017, 08:51

      Я так понимаю, что "ночная" футбольная лига в России не "за горами"? Вскоре увидим бывших спортсменов, политиков и артистов, катающих мяч по полю в коротких штанишках)))

      1
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      Рейтинг: +28

      giggs_vea 19 мая 2017, 21:45

      Видимо Путин с Мутко попали в список после построения "Зенит-Арены" ))

      1
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      Рейтинг: +17802

      ilichkadr 19 мая 2017, 21:38

      С президентом понятно, вопросов нет, а Мутко здесь причем?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 19 мая 2017, 20:43

      Путин?он и ещё футбол играет?или я что то пропустил как многие.

      0
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      Рейтинг: +28

      giggs_vea > САНЁК17 19 мая 2017, 21:43

      ну пока только в хоккее засветился, видимо от нас что то скрывают )

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      Рейтинг: +439

      сасас 19 мая 2017, 18:02

      Мудко то каким боком?

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 17:15

      Как это ВВ оказался ниже Грановской ? Не порядок !

      0
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      Рейтинг: +87

      bakha23 19 мая 2017, 15:29

      НАДО ПУТИНА И НА СБОРНУЮ ЗВАТЬ И ТОГДА РОССИЯ СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ МИРА ))))

      2
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > bakha23 19 мая 2017, 15:36

      Она уже чемпион. Ты что программу Время не смотришь? :))

      1
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      Рейтинг: +886

      xColaz 19 мая 2017, 15:24

      Дайте ссылку на первоисточник пожалуйста)

      На сайте у них и на официальном канале FourFourTwo ничего подобного не нашел, да и в рунете такого нигде не видно.
      А то коллега на работе мне не поверил, говорит это утятина

      3
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 > xColaz 19 мая 2017, 15:47

      https://www.fourfourtwo.com/features/fourfourtwos-100-most-influential-people-football-right-now-30-21

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz > Fju-2 19 мая 2017, 16:05

      Пасибо)
      Англичане конечно юмористы знатные
      Дали высокое место, но объяснили что это автоматически из-за шумихи по поводу ЧМ, а по факту он якобы он не обеспечил безопасность геев и черных в России, а так же английских болельщиков на ЧЕ

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 19 мая 2017, 15:21

      Молодцы ребята! И страна в ж..пе, и футбол в этой стране там же.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 мая 2017, 15:05

      Ну если Путина вспомнили, значит Обама в первой 10-ке будет )))

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > ufos73 19 мая 2017, 16:01

      Так, известно же, что у нас всё развалил именно Обама, в том числе и футбол.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > multiscan 19 мая 2017, 17:18

      Ты шутку просто не понял...

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