Путин и Мутко попали в число самых влиятельных людей в мировом футболе

Я так понимаю, что "ночная" футбольная лига в России не "за горами"? Вскоре увидим бывших спортсменов, политиков и артистов, катающих мяч по полю в коротких штанишках)))
Британское издание FourFourTwo опубликовало список из 100 человек, оказавших наибольшее влияние на развитие футбола в мире.
В число самых влиятельных людей вошли директор «Челси» Марина Грановская (22-е место), президент России Владимир Путин (23-е место), вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко (28-е место) и владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев (30-е место).
Стоит отметить, что первая двадцатка рейтинга будет опубликована позднее.