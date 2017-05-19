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Путин и Мутко попали в число самых влиятельных людей в мировом футболе

19 мая 2017, 14:07
18

Британское издание FourFourTwo опубликовало список из 100 человек, оказавших наибольшее влияние на развитие футбола в мире.

В число самых влиятельных людей вошли директор «Челси» Марина Грановская (22-е место), президент России Владимир Путин (23-е место), вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко (28-е место) и владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев (30-е место).

Стоит отметить, что первая двадцатка рейтинга будет опубликована позднее.

Источник: FourFourTwo
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Челси Монако Мутко Виталий Рыболовлев Дмитрий
Комментарии (18)
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Atom2020
1495192435
ну Путин-то понятно ... он даже на миграцию пингвинов в Антарктиде влияет))) ... а Мутко-то как пролез? ... не иначе заговорил всех ... летс ми спик фром май харт ин инглиш ...
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ufos73
1495195549
Ну если Путина вспомнили, значит Обама в первой 10-ке будет )))
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la verdad
1495196482
Молодцы ребята! И страна в ж..пе, и футбол в этой стране там же.
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xColaz
1495196676
Дайте ссылку на первоисточник пожалуйста)
На сайте у них и на официальном канале FourFourTwo ничего подобного не нашел, да и в рунете такого нигде не видно. А то коллега на работе мне не поверил, говорит это утятина
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bakha23
1495196966
НАДО ПУТИНА И НА СБОРНУЮ ЗВАТЬ И ТОГДА РОССИЯ СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ МИРА ))))
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сасас
1495206167
Мудко то каким боком?
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САНЁК17
1495215809
Путин?он и ещё футбол играет?или я что то пропустил как многие.
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ilichkadr
1495219119
С президентом понятно, вопросов нет, а Мутко здесь причем?
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giggs_vea
1495219532
Видимо Путин с Мутко попали в список после построения "Зенит-Арены" ))
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serglider
1495259511
Я так понимаю, что "ночная" футбольная лига в России не "за горами"? Вскоре увидим бывших спортсменов, политиков и артистов, катающих мяч по полю в коротких штанишках)))
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