Путин и Мутко попали в число самых влиятельных людей в мировом футболе

Британское издание FourFourTwo опубликовало список из 100 человек, оказавших наибольшее влияние на развитие футбола в мире.
В число самых влиятельных людей вошли директор «Челси» Марина Грановская (22-е место), президент России Владимир Путин (23-е место), вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко (28-е место) и владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев (30-е место).
Стоит отметить, что первая двадцатка рейтинга будет опубликована позднее.
Источник: FourFourTwo
На сайте у них и на официальном канале FourFourTwo ничего подобного не нашел, да и в рунете такого нигде не видно. А то коллега на работе мне не поверил, говорит это утятина