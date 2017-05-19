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    Канте: «Следующий сезон станет для «Челси» новым вызовом»

    Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте в текущем сезоне был признан игроком года английской Премьер-лиги по версии футболистов и журналистов. Он рассчитывает, что следующий сезон станет еще более успешным как для него, так и для клуба.

    «Следующий сезон станет для нас новым вызовом. Нам нужно будет защитить титул и выиграть два кубка – Кубок Англии и Кубок лиги. Кроме того, мы сыграем в Лиге чемпионов.

    Такой клуб, как «Челси», всегда хочет побеждать и выигрывать все трофеи. Следующий сезон будет новым испытанием для каждого из нас», – сказал Канте.

    26-летний француз в этом сезоне сыграл в Премьер-лиге 34 матча, забил один гол и однажды отдал результативный пас.

    Источник: Skysports

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    19.05.2017 08:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +214

      Yurini 19 мая 2017, 21:45

      Главное Лига Чемпионов и АПЛ! Удачи Пацанам! Дай Бог Защитят Чемпионство и наведут шороху в Лиге Чемпионов!

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 19 мая 2017, 13:30

      Надеюсь сделаем хет-трик: чемпионат, кубок, лига чемпионов

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