Канте: «Следующий сезон станет для «Челси» новым вызовом»

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте в текущем сезоне был признан игроком года английской Премьер-лиги по версии футболистов и журналистов. Он рассчитывает, что следующий сезон станет еще более успешным как для него, так и для клуба.

«Следующий сезон станет для нас новым вызовом. Нам нужно будет защитить титул и выиграть два кубка – Кубок Англии и Кубок лиги. Кроме того, мы сыграем в Лиге чемпионов.

Такой клуб, как «Челси», всегда хочет побеждать и выигрывать все трофеи. Следующий сезон будет новым испытанием для каждого из нас», – сказал Канте.

26-летний француз в этом сезоне сыграл в Премьер-лиге 34 матча, забил один гол и однажды отдал результативный пас.