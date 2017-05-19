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    Кержаков: «Уровень сборной? В финальный турнир попали и слава богу»

    Форвард «Зенита» Александр Кержаков считает, что уровень нынешней сборной такой, на какой результат она наиграла на Евро-2016 во Франции.

    – Весной 2016 года Слуцкий вернул вас в сборную, но на Евро вас не оказалось. Это сильно ударило по самолюбию?

    – Нет. Отдавал себе отчет в том, что, не выйдя в составе на товарищескую встречу с Францией, окажусь вне турнира.

    – Чем больше удивила сборная в июне прошлого года – результатом или игрой?

    – Результатом. Я даже ставил деньги, что Россия победит Уэльс.

    – Большие?

    – Нормальные. Был уверен в успехе наших. Внутренне пытался себя поставить на место ребят, понимал, что это такой матч, в котором нужно отдать все. У Уэльса есть сильные исполнители – Бэйл, Рэмси, Аллен. Но это только три человека. Остальные примерно одного уровня, что и россияне.

    – Какой вывод для себя сделали после провала на чемпионате Европы?

    – На данный момент наш уровень именно такой, какой был показан во Франции. В финальный турнир попали и слава богу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.05.2017 07:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +24

      clausmensen 19 мая 2017, 20:53

      ты так же бабки ставишь,как и по воротам бьешь)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 мая 2017, 10:53

      Какая сборная без меня, без Кержакова,
      Она не добьётся ничего такого,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 19 мая 2017, 10:28

      Германию тянут турки,Францию и Бельгию - арабы и африканцы. России видимо придётся рассчитывать на грядущее поколение амбициозных таджиков.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 19 мая 2017, 10:12

      Увы, но факт. Пока не видно вообще никакого прогресса по игре, чтоб надеяться хотя бы на выход из группы на ЧМ. Еще год, может, кто из молодых еще раскроется, может, появятся новые Аршавин/Широков/Павлюченко образца 2008 года

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Petrak86 19 мая 2017, 12:09

      Дай Бог, дай Бог... Только Аршавины не каждый год рождаются. А что такое сборная без него мы видим уже который год.

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 19 мая 2017, 10:08

      Действительно. А почему вообще все решили, наша сборная по футболу на столько сильна, что просто таки обязана быть, ну как минимум, в восьмёрке сильнейших (Европы)? Мы - лучшие из худших, середняки с большими амбициями большой страны. И с этим можно либо смириться, либо что-то делать...
      ПыСы: а сборные Германии и Франции к слову, давно уже не могут считаться национальными...

      3
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      Рейтинг: +929

      ДСА 19 мая 2017, 08:08

      А вот если бы я был в команде..... Наверное так он думает.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 19 мая 2017, 08:06

      Ну логично. Могли и вовсе не попасть на турнир. Кому от этого лучше было бы?

      2
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