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  • Кержаков: «Уровень сборной? В финальный турнир попали и слава богу»

Кержаков: «Уровень сборной? В финальный турнир попали и слава богу»

19 мая 2017, 07:54
8

Форвард «Зенита» Александр Кержаков считает, что уровень нынешней сборной такой, на какой результат она наиграла на Евро-2016 во Франции.

– Весной 2016 года Слуцкий вернул вас в сборную, но на Евро вас не оказалось. Это сильно ударило по самолюбию?

– Нет. Отдавал себе отчет в том, что, не выйдя в составе на товарищескую встречу с Францией, окажусь вне турнира.

– Чем больше удивила сборная в июне прошлого года – результатом или игрой?

– Результатом. Я даже ставил деньги, что Россия победит Уэльс.

– Большие?

– Нормальные. Был уверен в успехе наших. Внутренне пытался себя поставить на место ребят, понимал, что это такой матч, в котором нужно отдать все. У Уэльса есть сильные исполнители – Бэйл, Рэмси, Аллен. Но это только три человека. Остальные примерно одного уровня, что и россияне.

– Какой вывод для себя сделали после провала на чемпионате Европы?

– На данный момент наш уровень именно такой, какой был показан во Франции. В финальный турнир попали и слава богу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кержаков Александр
Комментарии (8)
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bset
1495170389
Ну логично. Могли и вовсе не попасть на турнир. Кому от этого лучше было бы?
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ДСА
1495170531
А вот если бы я был в команде..... Наверное так он думает.
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Bivaliy67
1495177729
Действительно. А почему вообще все решили, наша сборная по футболу на столько сильна, что просто таки обязана быть, ну как минимум, в восьмёрке сильнейших (Европы)? Мы - лучшие из худших, середняки с большими амбициями большой страны. И с этим можно либо смириться, либо что-то делать... ПыСы: а сборные Германии и Франции к слову, давно уже не могут считаться национальными...
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Petrak86
1495177977
Увы, но факт. Пока не видно вообще никакого прогресса по игре, чтоб надеяться хотя бы на выход из группы на ЧМ. Еще год, может, кто из молодых еще раскроется, может, появятся новые Аршавин/Широков/Павлюченко образца 2008 года
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1495178891
Германию тянут турки,Францию и Бельгию - арабы и африканцы. России видимо придётся рассчитывать на грядущее поколение амбициозных таджиков.
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subbotaspartak
1495180431
Какая сборная без меня, без Кержакова, Она не добьётся ничего такого,
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clausmensen
1495216408
ты так же бабки ставишь,как и по воротам бьешь)
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