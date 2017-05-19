Кержаков: «Уровень сборной? В финальный турнир попали и слава богу»

Форвард «Зенита» Александр Кержаков считает, что уровень нынешней сборной такой, на какой результат она наиграла на Евро-2016 во Франции.

– Весной 2016 года Слуцкий вернул вас в сборную, но на Евро вас не оказалось. Это сильно ударило по самолюбию?

– Нет. Отдавал себе отчет в том, что, не выйдя в составе на товарищескую встречу с Францией, окажусь вне турнира.

– Чем больше удивила сборная в июне прошлого года – результатом или игрой?

– Результатом. Я даже ставил деньги, что Россия победит Уэльс.

– Большие?

– Нормальные. Был уверен в успехе наших. Внутренне пытался себя поставить на место ребят, понимал, что это такой матч, в котором нужно отдать все. У Уэльса есть сильные исполнители – Бэйл, Рэмси, Аллен. Но это только три человека. Остальные примерно одного уровня, что и россияне.

– Какой вывод для себя сделали после провала на чемпионате Европы?

– На данный момент наш уровень именно такой, какой был показан во Франции. В финальный турнир попали и слава богу.