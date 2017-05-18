Источник: «Челси» готов заплатить 64 миллиона за Верратти

Руководство «Челси» готово выделить 64 миллиона евро на покупку полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. Об этом сообщает английское издание The Sun. Согласно источнику, главный тренер лондонского клуба Антонио Конте хочет видеть 24-летнего соотечественника в своей команде. В то же время таблоид сомневается в вероятности сделки из-за желания футболиста остаться в столице Франции.

В нынешнем сезоне Верратти забил три гола и отдал восемь результативных передач в 42-х матчах. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 40 миллионов евро. За один тур до конца сезона в Лиге 1 подопечные Унаи Эмери занимают второе место в турнирной таблице. В матче 37-го игрового дня «Монако» досрочно оформил чемпионство, прервав четырехлетнюю серию парижан.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что «Бавария» планирует потратить на Верратти 60 миллионов евро.