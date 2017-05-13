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    «Бавария» готова заплатить 120 миллионов за приобретение Санчеса и Верратти

    Руководство «Баварии» во время летнего трансферного окна намерено приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса и полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. По информации источника, немецкий клуб готов заплатить за переходы футболистов 120 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Санчес провел за «Арсенал» в АПЛ 35 матчей, в которых забил 20 голов и сделал восемь голевых передач. В активе Верратти – 27 встреч в чемпионате Франции, три забитых мяча и три результативных паса.

    Источник: Bild

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    13.05.2017 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 мая 2017, 14:10

      По моему Бавария раньше такие деньги лет за пять тратила. В Германии не принято сорить деньгами , но в данном случае я бы не сказал , что речь идет именно об этом ,это точечное усиление состава после ухода из футбола Хаби Алонсо у них появляется дыра в центре поля, понятно, что Саншеш никак не заменит его, а у Верратти примерно одни и те же функции , что и у испанца, да и усиление в атаке требуется и Алексис как раз то что нужно, если это будет так то деньги будут потрачены с умом , тем более они смогут избавится от таких игроков как Дуглас Коста и от того же Саншеша ,который на мой взгляд стал главным провалом на трансферном рынке в прошлом году.Бавария умеет продавать за дорого.

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