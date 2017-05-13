«Бавария» готова заплатить 120 миллионов за приобретение Санчеса и Верратти

Руководство «Баварии» во время летнего трансферного окна намерено приобрести нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса и полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти. По информации источника, немецкий клуб готов заплатить за переходы футболистов 120 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Санчес провел за «Арсенал» в АПЛ 35 матчей, в которых забил 20 голов и сделал восемь голевых передач. В активе Верратти – 27 встреч в чемпионате Франции, три забитых мяча и три результативных паса.