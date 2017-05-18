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    Акционер «Тосно» Пайкин: «В команде будут легионеры, которые никогда не играли в РФПЛ»

    Акционер «Тосно» Борис Пайкин рассказал об ожиданиях от первого сезона клуба в РФПЛ. Ранее команда гарантировала себе вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ и вышла в высший дивизион.

    «Аренда «Петровского» за один матч составляет 4 миллиона рублей. В Москве мне сказали, что лицензирование «Тосно» было приостановлено только из-за стадиона. Арена в Новгороде не подходит под регламент: место регистрации клуба очень далеко, в городе нет аэропорта. Основной ареной заявили «Петровский», запасной – стадион «Звезда» в Перми.

    Нас ждет точечное усиление, основной костяк команды будет сохранен. 6-7 человек придут в команду, но фамилии я назвать не могу. Легионеры будут те, которые никогда в РФПЛ не играли – либо свободные агенты, либо игроки, которых можно приобрести за небольшие суммы. Владимир Быстров? Никогда не вели с ним переговоры.

    Тренироваться будем в Тосно: искусственное поле там уже есть, осталось постелить натуральное, область нам в этом поможет. Иметь в области, где нет столицы, в собственности стадион на 10-15 тысяч человек нецелесообразно, мы никогда не наберем в Тосно столько зрителей. Наша задача – сделать там базу.

    Молодежная команда будет играть на малой арене «Петровского». Костяк команды составят футболисты, которые сейчас играют на первенстве «Северо-Запад», – сказал президент Федерации футбола Ленобласти.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.05.2017 20:16
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 19 мая 2017, 12:18

      нецелесообразно? да ну на фиг, постройте стадик тысяч на 10-15 в своем рай.центре да и играйте, народ будет ходить. все лучше, чем по 4 ляма за матч отстегивать!

      0
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 19 мая 2017, 01:12

      Короче: Чудо клуб пришел в РФПЛ. Ни денег, ни стадиона, но играют весело. Будет интересно посмотреть.

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 21:26

      Ну что за билиберда ? Одна фраза чего стоит : "Иметь в области, где нет столицы, в собственности стадион на 10-15 тысяч человек нецелесообразно". Кто - нибудь , чего - нибудь понял ?

      1
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > dok66 19 мая 2017, 14:25

      Ленинградская область. Областного центра (столицы) нет. Администрация области размещается в Санкт-Петербурге.

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      Рейтинг: +2389

      serglider 18 мая 2017, 21:00

      Короче все между "плохо" и "очень плохо"... Сезон - два в РФПЛ пока "дяди" не надоест дорогая игрушка и стремительное погружение на дно российского футбола...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 мая 2017, 20:48

      Ну, держись бюджет новгородской области и так изрядно дырявый. Дыра будет еще больше. Жители новгородской области естественно в восторге и единогласно ЗА.

      -1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > kykyi 19 мая 2017, 12:15

      а при чем Новгородская область? Тосно в Ленинградской же.

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Diesel133 19 мая 2017, 13:24

      Виноват. не потрудился посмотреть на карту. Доверился заметке, там есть слова " арена в Новгороде не подходит под регламент, нет аэропорта..".

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > kykyi 19 мая 2017, 18:58

      они там играли последнее время

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 мая 2017, 20:33

      В общем, перспективы ясные. Один такой легионер отдыхающий уже есть.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 мая 2017, 20:30

      которые никогда не играли в рфпл.. удивил..

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 мая 2017, 20:27

      главное,что бы не ширпотреб из африки приехал

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 18 мая 2017, 20:22

      Удачи!!! Будет интересно посмотреть!

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