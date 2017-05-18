Акционер «Тосно» Пайкин: «В команде будут легионеры, которые никогда не играли в РФПЛ»

Акционер «Тосно» Борис Пайкин рассказал об ожиданиях от первого сезона клуба в РФПЛ. Ранее команда гарантировала себе вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ и вышла в высший дивизион.

«Аренда «Петровского» за один матч составляет 4 миллиона рублей. В Москве мне сказали, что лицензирование «Тосно» было приостановлено только из-за стадиона. Арена в Новгороде не подходит под регламент: место регистрации клуба очень далеко, в городе нет аэропорта. Основной ареной заявили «Петровский», запасной – стадион «Звезда» в Перми.

Нас ждет точечное усиление, основной костяк команды будет сохранен. 6-7 человек придут в команду, но фамилии я назвать не могу. Легионеры будут те, которые никогда в РФПЛ не играли – либо свободные агенты, либо игроки, которых можно приобрести за небольшие суммы. Владимир Быстров? Никогда не вели с ним переговоры.

Тренироваться будем в Тосно: искусственное поле там уже есть, осталось постелить натуральное, область нам в этом поможет. Иметь в области, где нет столицы, в собственности стадион на 10-15 тысяч человек нецелесообразно, мы никогда не наберем в Тосно столько зрителей. Наша задача – сделать там базу.

Молодежная команда будет играть на малой арене «Петровского». Костяк команды составят футболисты, которые сейчас играют на первенстве «Северо-Запад», – сказал президент Федерации футбола Ленобласти.