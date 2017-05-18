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  • Акционер «Тосно» Пайкин: «В команде будут легионеры, которые никогда не играли в РФПЛ»

Акционер «Тосно» Пайкин: «В команде будут легионеры, которые никогда не играли в РФПЛ»

18 мая 2017, 20:16
13

Акционер «Тосно» Борис Пайкин рассказал об ожиданиях от первого сезона клуба в РФПЛ. Ранее команда гарантировала себе вторую строчку в турнирной таблице ФНЛ и вышла в высший дивизион.

«Аренда «Петровского» за один матч составляет 4 миллиона рублей. В Москве мне сказали, что лицензирование «Тосно» было приостановлено только из-за стадиона. Арена в Новгороде не подходит под регламент: место регистрации клуба очень далеко, в городе нет аэропорта. Основной ареной заявили «Петровский», запасной – стадион «Звезда» в Перми.

Нас ждет точечное усиление, основной костяк команды будет сохранен. 6-7 человек придут в команду, но фамилии я назвать не могу. Легионеры будут те, которые никогда в РФПЛ не играли – либо свободные агенты, либо игроки, которых можно приобрести за небольшие суммы. Владимир Быстров? Никогда не вели с ним переговоры.

Тренироваться будем в Тосно: искусственное поле там уже есть, осталось постелить натуральное, область нам в этом поможет. Иметь в области, где нет столицы, в собственности стадион на 10-15 тысяч человек нецелесообразно, мы никогда не наберем в Тосно столько зрителей. Наша задача – сделать там базу.

Молодежная команда будет играть на малой арене «Петровского». Костяк команды составят футболисты, которые сейчас играют на первенстве «Северо-Запад», – сказал президент Федерации футбола Ленобласти.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Тосно
Комментарии (13)
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Alex ostrov
1495128166
Удачи!!! Будет интересно посмотреть!
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Asbjorn
1495128478
главное,что бы не ширпотреб из африки приехал
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mihail200606
1495128645
которые никогда не играли в рфпл.. удивил..
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Бриг
1495128817
В общем, перспективы ясные. Один такой легионер отдыхающий уже есть.
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kykyi
1495129713
Ну, держись бюджет новгородской области и так изрядно дырявый. Дыра будет еще больше. Жители новгородской области естественно в восторге и единогласно ЗА.
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serglider
1495130445
Короче все между "плохо" и "очень плохо"... Сезон - два в РФПЛ пока "дяди" не надоест дорогая игрушка и стремительное погружение на дно российского футбола...
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dok66
1495132015
Ну что за билиберда ? Одна фраза чего стоит : "Иметь в области, где нет столицы, в собственности стадион на 10-15 тысяч человек нецелесообразно". Кто - нибудь , чего - нибудь понял ?
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suhoffmonstro
1495145574
Короче: Чудо клуб пришел в РФПЛ. Ни денег, ни стадиона, но играют весело. Будет интересно посмотреть.
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Diesel133
1495185508
нецелесообразно? да ну на фиг, постройте стадик тысяч на 10-15 в своем рай.центре да и играйте, народ будет ходить. все лучше, чем по 4 ляма за матч отстегивать!
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