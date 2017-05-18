Бесчастных: «Каррера сделал чемпионский «Спартак». Но готовил и собирал его Аленичев»

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных отметил большой вклад бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева в чемпионство красно-белых.

Напомним, российский специалист покинул московский клуб в начале нынешнего сезона. Его место занял Массимо Каррера, который привел «Спартак» к первым с 2001 года золотым медалям РФПЛ.

– Что изменилось с приходом Карреры? У него больших трансферов не было, а у Аленичева, к сожалению, не получилось...

– А чего не получилось у Аленичева? Как раз все трансферы хороших футболистов, которые произошли, это все было при Аленичеве. Я не хочу умалять заслуг Карреры, но эту команду собирал Аленичев. И подготовил команду он. Невыход в Лигу Европы помог Каррере выиграть чемпионат. У того же Карреры были разгромные поражения.

Выгонять человека из-за одной игры... Еще раз – Каррера молодец. Наверное, он сделал чемпионскую команду. Но готовил и собирал ее Аленичев. И если бы его не выгнали, то я думаю, что, возможно, он был бы сейчас на этом праздновании.