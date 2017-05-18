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  • Бесчастных: «Каррера сделал чемпионский «Спартак». Но готовил и собирал его Аленичев»

Бесчастных: «Каррера сделал чемпионский «Спартак». Но готовил и собирал его Аленичев»

18 мая 2017, 17:34
38

Бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных отметил большой вклад бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева в чемпионство красно-белых.

Напомним, российский специалист покинул московский клуб в начале нынешнего сезона. Его место занял Массимо Каррера, который привел «Спартак» к первым с 2001 года золотым медалям РФПЛ.

– Что изменилось с приходом Карреры? У него больших трансферов не было, а у Аленичева, к сожалению, не получилось...

– А чего не получилось у Аленичева? Как раз все трансферы хороших футболистов, которые произошли, это все было при Аленичеве. Я не хочу умалять заслуг Карреры, но эту команду собирал Аленичев. И подготовил команду он. Невыход в Лигу Европы помог Каррере выиграть чемпионат. У того же Карреры были разгромные поражения.

Выгонять человека из-за одной игры... Еще раз – Каррера молодец. Наверное, он сделал чемпионскую команду. Но готовил и собирал ее Аленичев. И если бы его не выгнали, то я думаю, что, возможно, он был бы сейчас на этом праздновании.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Каррера Массимо Бесчастных Владимир
Комментарии (38)
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APchelov
1495118970
Наша песня хороша - начинай сначала. Скоро договорятся, что Каррера, вообще, сбоку-сприпёку. Он соберёт чемодан, да и поедет туда, откуда приехал. А свиньи поставят памятник Аленичеву )))
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slavа0508
1495119262
Видел я как при Аленичеве играли,,,,не надо больше
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84aivengo
1495122301
хорош уже 3,14здеть... каррера -творец этого чемпионства..
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Seraffim
1495123673
Хорошо отношусь к Дмитрию Аленичеву. Он один из лучших отечественных игроков, добившийся выдающихся результатов в европейском футболе. Но люди, которые ведут разговоры, о большой роли Аленичева в нынешней победе Спартака, оказывают ему медвежью услугу. Собрать хороших игроков, это конечно здорово, но сделать из этих игроков команду, в которой даже игрок со скамейки не испортит игры, это намного сложнее.
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MDAR
1495124036
Скажу честно: на месте Аленичева набрался бы мужества и позвонил Карере и поздравил. Считаю, что имено Аленичев должен сделать первым звонок. Больше чем уверен, что как человек правельного воспитания, Карера в долгу не остался. Также уверен, что на вручении кубка присутствовала бы вся бригада Аленичева. Как бы там не было, Спартак весь сезон играл под руководством имено Кареры и в межсезонье готовил команду имено он, физику подтянул имено он.
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dok66
1495124321
Кто еще не высказался по поводу Спартака и Карреры ? Третьяка не слышал , Знарок что-то молчит , да и Овечкин из-за океана никак не выскажется . Надоело . Следующий сезон покажет, кто чего стоит !
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МАКАРШВЕД
1495126687
Каррера сделал Спартак Чемпионом!! Без якобы и как бы.
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батог
1495128967
Вообще-то Промеса, Глушакова и остальных игроков Спартака родили мама с папой, воспитывали учителя с тренерами, купил в Спартак Федун (дай Бог ему здоровья!), а Аленичев этим не воспользовался!!! Даже Карреру не поздравил! Я вообще перестал уважать его!
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Spartak-SV
1495129611
Аленичев если был бы просрал бы половину игр....и задница....а Каррера молодец....а этот Бесчастных эксперт чертов вспомни себя в Японии на чемпионате мира.....олень в пустые ворота забить не мог...ещё коменты дает....Массимо...тебе респект....спасибо....16 лет....поклон!!!
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Сильвербой
1495130906
Вова, вы сколь угодно долго можете целовать друг друга в жопу, от этого ничего не изменится - Каррера чемпион, а Аленичева ссаными тряпками выгнали!!!
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