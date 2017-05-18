Бесчастных: «Каррера сделал чемпионский «Спартак». Но готовил и собирал его Аленичев»

Я хоть и не болела Спартака. Но их чемпионству рад.(реально заслужили). А то что заслуга Аленичева есть это несомненно, все таки Каррера первые игры на его багаже выезжал. Вот следующий сезон уже покажет насколько Массимо хорош как тренер.
Бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных отметил большой вклад бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева в чемпионство красно-белых.
Напомним, российский специалист покинул московский клуб в начале нынешнего сезона. Его место занял Массимо Каррера, который привел «Спартак» к первым с 2001 года золотым медалям РФПЛ.
– Что изменилось с приходом Карреры? У него больших трансферов не было, а у Аленичева, к сожалению, не получилось...
– А чего не получилось у Аленичева? Как раз все трансферы хороших футболистов, которые произошли, это все было при Аленичеве. Я не хочу умалять заслуг Карреры, но эту команду собирал Аленичев. И подготовил команду он. Невыход в Лигу Европы помог Каррере выиграть чемпионат. У того же Карреры были разгромные поражения.
Выгонять человека из-за одной игры... Еще раз – Каррера молодец. Наверное, он сделал чемпионскую команду. Но готовил и собирал ее Аленичев. И если бы его не выгнали, то я думаю, что, возможно, он был бы сейчас на этом праздновании.