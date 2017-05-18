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    Бесчастных: «Каррера сделал чемпионский «Спартак». Но готовил и собирал его Аленичев»

    Бывший нападающий «Спартака» Владимир Бесчастных отметил большой вклад бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева в чемпионство красно-белых.

    Напомним, российский специалист покинул московский клуб в начале нынешнего сезона. Его место занял Массимо Каррера, который привел «Спартак» к первым с 2001 года золотым медалям РФПЛ.

    – Что изменилось с приходом Карреры? У него больших трансферов не было, а у Аленичева, к сожалению, не получилось...

    – А чего не получилось у Аленичева? Как раз все трансферы хороших футболистов, которые произошли, это все было при Аленичеве. Я не хочу умалять заслуг Карреры, но эту команду собирал Аленичев. И подготовил команду он. Невыход в Лигу Европы помог Каррере выиграть чемпионат. У того же Карреры были разгромные поражения.

    Выгонять человека из-за одной игры... Еще раз – Каррера молодец. Наверное, он сделал чемпионскую команду. Но готовил и собирал ее Аленичев. И если бы его не выгнали, то я думаю, что, возможно, он был бы сейчас на этом праздновании.

    Источник: Rusfootball.info

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    18.05.2017 17:34
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 19 мая 2017, 00:57

      Я хоть и не болела Спартака. Но их чемпионству рад.(реально заслужили). А то что заслуга Аленичева есть это несомненно, все таки Каррера первые игры на его багаже выезжал. Вот следующий сезон уже покажет насколько Массимо хорош как тренер.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 18 мая 2017, 22:05

      При Аленичеве команда играла НИКАК! Позорно проиграли весеннее дерби. Ни мысли, ни настроя, ни управления командой со стороны тренерского штаба. И еще семь лет длилось бы то же самое, когда команда выходит на следующий матч, а ты не знаешь - будут ли они сегодня играть или вообще по воротам не ударят ни разу нормально. При Каррере команда играла практически весь сезон на пиковом уровне, пара-тройка поражений за год бывает у любого чемпиона.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 мая 2017, 21:08

      Вова, вы сколь угодно долго можете целовать друг друга в жопу, от этого ничего не изменится - Каррера чемпион, а Аленичева ссаными тряпками выгнали!!!

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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс > Бубновский 18 мая 2017, 21:35

      Не могло скорее всего. Такой атмосферы как Каррера Алень не смог создать. За Карреру пацаны умирать готовы. Это подкупает.

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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс > Бубновский 18 мая 2017, 23:48

      На Лестер срать. По значению для своего чемпионата(не по силе) Лестер не Спартак, Лестер - условный Ростов, который тоже чуть не стал чемпионом. У Лестера нет победных традиций и армии фанатов, живущих мечтами о чемпионстве. И я просто про атмосферу в команде. Ты, как слишком взрослый человек, припомнишь такое единение в Спартаке?

      0
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      Рейтинг: +100683

      zigbert 18 мая 2017, 21:01

      Вот и еще один из бывших скрипит пером.Напоминаю Каррера сделал нас счастливыми на целый год.

      3
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 18 мая 2017, 20:51

      Надоели "багажные". Ну хотя бы Титов не ноет:
      "Есть тренерский штаб во главе с Каррерой, который плодотворно работает. Поэтому, как говорится, про нас забудьте. Лучше говорить про тех, кто сейчас тренирует. А раз они стали чемпионами, значит, хорошо делают свою работу. Я их искренне, от всей души поздравляю."

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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV 18 мая 2017, 20:46

      Аленичев если был бы просрал бы половину игр....и задница....а Каррера молодец....а этот Бесчастных эксперт чертов вспомни себя в Японии на чемпионате мира.....олень в пустые ворота забить не мог...ещё коменты дает....Массимо...тебе респект....спасибо....16 лет....поклон!!!

      2
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV > Бубновский 18 мая 2017, 21:17

      Ну тогда хоть поздравил ребят с победой...а то пресса и некоторые товарищи строчат хрень в СМИ...и по ящику...

      0
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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV > Бубновский 18 мая 2017, 21:20

      А то потом как выгонять и начинают вот Я да Я....всё бы сделал...у него была такая возможность...всё до свидания....Каррера молодец....и он довел ребят до Чемпионства...

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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV > Бубновский 18 мая 2017, 21:22

      И Каррера...всё равно опыта по больше чем у аленя...от работал с Конте....

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      Рейтинг: +114

      Spartak-SV > Бубновский 18 мая 2017, 21:27

      Да ладно Каррера и ребята МОЛОДЦЫ СПАСИБО им что дали нам опять эту радость ....респект...

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      Рейтинг: +6913

      батог 18 мая 2017, 20:36

      Вообще-то Промеса, Глушакова и остальных игроков Спартака родили мама с папой, воспитывали учителя с тренерами, купил в Спартак Федун (дай Бог ему здоровья!), а Аленичев этим не воспользовался!!! Даже Карреру не поздравил! Я вообще перестал уважать его!

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 18 мая 2017, 20:16

      Еще один с багажом Аленичева ... Если одни и те же футболисты у Карреры играют, а у Аленичева - нет, то зачем последнего примазывать к победам первого?

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      Рейтинг: +6913

      батог > Atom2020 18 мая 2017, 20:38

      Их "багаж" пешком последние 30 минут с Томью по полю ходил !!!

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      Рейтинг: +6913

      батог > батог 18 мая 2017, 21:16

      Тогда они Карреру здорово обидели!!!

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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 18 мая 2017, 19:58

      Каррера сделал Спартак Чемпионом!! Без якобы и как бы.

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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 18 мая 2017, 19:29

      в общем все молодцы!

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