Федун: «Глушаков – лучший игрок РФПЛ»

Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча 29-го тура РФПЛ против «Терека» (3:0) назвал полузащитника Дениса Глушакова лучшим футболистом чемпионата России. В данном матче российский хавбек сделал дубль.

«К сожалению, давка, но болельщики обещали, что все будет хорошо, но эмоции возобладали. Наверное, в такой день можно. Игра – супер, я думаю, что Глушаков – лучший игрок чемпионата», – сказал Федун.

Отметим, что по окончании матча болельщики «Спартака» массово выбежали на поле «Открытие Арены», чтобы отпраздновать чемпионство команды. Последний раз красно-белые выигрывали золотые медали РФПЛ в 2001 году.