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    Федун: «Глушаков – лучший игрок РФПЛ»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун после матча 29-го тура РФПЛ против «Терека» (3:0) назвал полузащитника Дениса Глушакова лучшим футболистом чемпионата России. В данном матче российский хавбек сделал дубль.

    «К сожалению, давка, но болельщики обещали, что все будет хорошо, но эмоции возобладали. Наверное, в такой день можно. Игра – супер, я думаю, что Глушаков – лучший игрок чемпионата», – сказал Федун.

    Отметим, что по окончании матча болельщики «Спартака» массово выбежали на поле «Открытие Арены», чтобы отпраздновать чемпионство команды. Последний раз красно-белые выигрывали золотые медали РФПЛ в 2001 году.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.05.2017 22:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 10:51

      Полностью согласен. Наш капитан лучше всех! Спасибо Денис. Продолжай нас радовать.

      2
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      Рейтинг: +712

      Cipolino 17 мая 2017, 22:45

      Владелиц Срамтака Леонид Пердун разошёлся не на шутку.А лудший это Смолов.

      2
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 17 мая 2017, 22:12

      Глушаков-это действительно гробовщик,хоронит всех.

      2
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      Рейтинг: +48

      Ветеран17 17 мая 2017, 22:10

      Глушаков стал настоящим капитаном. Но, самое главное, что Спартак не сбавил обороты. Это новый Спартак. Таким его сделал Каррера.

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