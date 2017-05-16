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    ЦСКА взял Дзагоева на выездной матч с «Рубином»

    ЦСКА, вылетевший сегодня в Казань на встречу 29-го тура РФПЛ с «Рубином», взял с собой в столицу Татарстана полузащитника Алана Дзагоева, который оправился от повреждения.

    В последний раз футболист выходил на поле в поединке 25-го тура с «Локомотивом» (4:0), в котором и получил травму задней поверхности бедра. В матче с железнодорожниками 26-летний хавбек провел на поле всего 17 минут, после чего был заменен.

    Игра «Рубин» – ЦСКА состоится в среду, 17 мая, и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    16.05.2017 15:23
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 16 мая 2017, 22:03

      Сходит на экскурсию. Казанский кремль посмотрит...
      Хреново, когда талантливые ребята не играют из-за травм. Лучше бы их с Ко-ко местами поменять. Тот один хрен играть не хочет.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 мая 2017, 19:27

      Долечится потом в бой!!!!!!!!!! Рановато на поле,впереди игры сборной,там нужнее

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 16 мая 2017, 18:55

      Да отвалите от него, пусть долечится...и так неплохо играем, опять рисковать перед ККФ...

      0
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 16 мая 2017, 18:08

      Алану крепкого здоровья! Удачи ЦСКА!

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 17:43

      Что-то не так с Аланом , почему в этом сезоне постоянно ломается . Нужно ему разобраться со своим организмом .

      2
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 16 мая 2017, 17:40

      ЦСКА !!! Впереееед!!! ЦСКА!!! ВперееееД!!!

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 16 мая 2017, 17:36

      Дали бы парню восстановиться

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 16 мая 2017, 16:27

      кони вперед, не пустите зенит на 2 место!)

      5
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 16 мая 2017, 16:24

      Надеюсь выздоровел. Так то практика то нужна перед кубком Конфедераций.

      2
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 16 мая 2017, 16:04

      ну ведь опять рискуют здоровьем, пусть пока минут на 10 в концовках выходит не больше, а то КК пропутит

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ПФК ЦСКА Моscow 16 мая 2017, 17:18

      Ещё бы добавил +, но невозможно это сделать.

      3
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