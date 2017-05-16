ЦСКА взял Дзагоева на выездной матч с «Рубином»

ЦСКА, вылетевший сегодня в Казань на встречу 29-го тура РФПЛ с «Рубином», взял с собой в столицу Татарстана полузащитника Алана Дзагоева, который оправился от повреждения.

В последний раз футболист выходил на поле в поединке 25-го тура с «Локомотивом» (4:0), в котором и получил травму задней поверхности бедра. В матче с железнодорожниками 26-летний хавбек провел на поле всего 17 минут, после чего был заменен.

Игра «Рубин» – ЦСКА состоится в среду, 17 мая, и начнется в 19:30 по московскому времени.