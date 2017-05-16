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ЦСКА взял Дзагоева на выездной матч с «Рубином»

16 мая 2017, 15:23
13

ЦСКА, вылетевший сегодня в Казань на встречу 29-го тура РФПЛ с «Рубином», взял с собой в столицу Татарстана полузащитника Алана Дзагоева, который оправился от повреждения.

В последний раз футболист выходил на поле в поединке 25-го тура с «Локомотивом» (4:0), в котором и получил травму задней поверхности бедра. В матче с железнодорожниками 26-летний хавбек провел на поле всего 17 минут, после чего был заменен.

Игра «Рубин» – ЦСКА состоится в среду, 17 мая, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Дзагоев Алан
Комментарии (13)
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Mirex_CSKA
1494937926
ой напрасно,ну дайте Алану отдохнуть до кубка
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ПФК ЦСКА Моscow
1494939863
ну ведь опять рискуют здоровьем, пусть пока минут на 10 в концовках выходит не больше, а то КК пропутит
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Obi Wan
1494941041
Надеюсь выздоровел. Так то практика то нужна перед кубком Конфедераций.
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овертайм
1494941261
кони вперед, не пустите зенит на 2 место!)
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Urry
1494945418
Дали бы парню восстановиться
Ответить
shurik45
1494945641
ЦСКА !!! Впереееед!!! ЦСКА!!! ВперееееД!!!
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dok66
1494945801
Что-то не так с Аланом , почему в этом сезоне постоянно ломается . Нужно ему разобраться со своим организмом .
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chempion_cska
1494947320
Алану крепкого здоровья! Удачи ЦСКА!
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Mahone
1494952058
Долечится потом в бой!!!!!!!!!! Рановато на поле,впереди игры сборной,там нужнее
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Футболозавр Рекс
1494961412
Сходит на экскурсию. Казанский кремль посмотрит... Хреново, когда талантливые ребята не играют из-за травм. Лучше бы их с Ко-ко местами поменять. Тот один хрен играть не хочет.
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