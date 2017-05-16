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    Оскар ждет Диего Косту в Китае

    Бразильский полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар признался, что будет рад переезду в Китай форварда «Челси» Диего Косты.

    «Совет? Мне сложно сделать это. Но могу сказать, что мне очень нравится жить в Китае. Пока у меня здесь не возникало никаких проблем. Культура Китая очень отличается от культуры моей страны, но мы постепенно привыкаем к ней.

    Каждый должен понять, чего он хочет больше всего. Для себя я выбрал переезд в Китай. Если Коста последует моему примеру, то я буду очень рад», – сказал Оскар.

    Ранее сообщалось, что «Челси» хочет получить с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за Косту 150 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    16.05.2017 09:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +214

      Yurini 17 мая 2017, 00:14

      Оскар просто захотел стать миллионером... а футбол?! да на* футбол - сказал всем Оскар

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 16 мая 2017, 18:43

      До сих пор не верится, что молодой, перспективный парень перешел в китайскую лигу, и променял АПЛ на гораздо более слабый чемпионат. Да ещё и от ЛЧ открестился заодно.

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 14:36

      Карьера Оскара- подошла к концу. После Китая его уже никто не купит!

      0
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 16 мая 2017, 12:47

      Оскар закончил карьеру считай что)

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 16 мая 2017, 11:57

      Еще успеет уехать . Пока он нужен Челси

      0
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      Рейтинг: +174

      Amalyy912 16 мая 2017, 09:40

      держи карман шире!!!

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