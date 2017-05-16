Оскар ждет Диего Косту в Китае

Бразильский полузащитник «Шанхай СИПГ» Оскар признался, что будет рад переезду в Китай форварда «Челси» Диего Косты.

«Совет? Мне сложно сделать это. Но могу сказать, что мне очень нравится жить в Китае. Пока у меня здесь не возникало никаких проблем. Культура Китая очень отличается от культуры моей страны, но мы постепенно привыкаем к ней.

Каждый должен понять, чего он хочет больше всего. Для себя я выбрал переезд в Китай. Если Коста последует моему примеру, то я буду очень рад», – сказал Оскар.

Ранее сообщалось, что «Челси» хочет получить с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за Косту 150 миллионов евро.